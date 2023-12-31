نادال يترك الباب مفتوحا للاستمرار في الملاعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بريزبين‭ (‬أستراليا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ترك‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الاسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬لكنه‭ ‬أقر‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬نسبة‭ ‬عالية‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬وجوده‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب‭.‬

وقال‭ ‬نادال‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬وعلى‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الاسترالية‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬اليقين‭ ‬ما‭ ‬يخبئه‭ ‬المستقبل‭ ‬له،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬موسمي‭ ‬الأخير‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التنبؤ‭ ‬بما‭ ‬سيحدث‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬أقول‭ (‬ربما‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ألعب‭ ‬فيها‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬بنسبة‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬فلا‭ ‬تقل‭ ‬لي‭ (‬قلت‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬موسمك‭ ‬الأخير،‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أقل‭ ‬ذلك‭). ‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬أبدًا‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يحدث،‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التنبؤ‭ ‬كيف‭ ‬سأكون‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة‭. ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التنبؤ‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬جسدي‭ ‬سيسمح‭ ‬لي‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬بكرة‭ ‬المضرب‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬استمتعت‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬العشرين‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬قرارًا‭ ‬سهلاً،‭ ‬لكني‭ ‬أعلم‭ ‬بداخلي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬قراري‭ ‬الأخير‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬نادال‭ ‬الفائز‭ ‬بـ22‭ ‬لقبا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الورك‭ ‬أنه‭ ‬فكر‭ ‬في‭ ‬الاعتزال‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬أثناء‭ ‬تعافيه‭. ‬وكشف‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬حبه‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬قط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭.‬

وقال‭ ‬نادال‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬كنت‭ ‬أسأل‭ ‬نفسي‭ ‬ذلك‭ (‬بشأن‭ ‬الاعتزال‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قررت‭ ‬الاستمرار‭. ‬كان‭ ‬لدي‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‮»‬‭.‬

ويبدأ‭ ‬نادال،‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬2023،‭ ‬عودته‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الفردي‭ ‬بمواجهة‭ ‬النمساوي‭ ‬دومينيك‭ ‬تيم‭ ‬المتأهل‭ ‬عن‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬بريزبين‭.‬

وختم‭ ‬نادال‭ ‬ان‭ ‬الغياب‭ ‬الطويل‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬سمح‭ ‬لجسده‭ ‬بالتعافي‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يستيقظ‭ ‬كل‭ ‬صباح‭ ‬من‭ ‬الألم،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬توقعات‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وسيواصل‭ ‬التدريب‭ ‬أسبوعا‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬المنافسة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬التدريب،‭ ‬ولكن‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتدريب‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬هنا‭ ‬فأنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لأنني‭ ‬أشعر‭ ‬بالتنافس‭ ‬ضد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لعبت‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬التدريب‭. ‬بالطبع‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أمتلكها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬الأمر‭ ‬واضح،‭ ‬أليس‭ ‬كذلك؟‭ ‬مضى‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ (‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭). ‬إنها‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬كيف‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬