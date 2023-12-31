بلماضي يستبعد الجزائر من المرشحين للتتويج بأمم إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الجزائر‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استبعد‭ ‬جمال‭ ‬بلماضي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬للتتويج‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭.‬

وقال‭ ‬بلماضي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عشية‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬توجو‭ ‬لخوض‭ ‬معسكر‭ ‬اعدادي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭: ‬‮«‬في‭ ‬الغالب‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬هي‭ ‬دائما‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬تونس‭ ‬والمغرب‭ ‬ومصر‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار‭ ‬والسنغال‭ ‬ونيجيريا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لاحد‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمن‭ ‬سيفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬المقبلة،‭ ‬يمكن‭ ‬لبعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬أن‭ ‬تصنع‭ ‬المفاجأة‭. ‬نحن‭ ‬خرجنا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول؛‭ ‬لذا‭ ‬أقول‭ ‬إننا‭ ‬لسنا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ذاهبون‭ ‬بطموح‭ ‬كبير،‭ ‬سنعمل‭ ‬بهدوء‭ ‬وجدية،‭ ‬مثلما‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬بلوغ‭ ‬أبعد‭ ‬حد‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بلماضي‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬ستكون‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بأن‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬لديهم‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬وحتى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الثأر‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬بالكاميرون‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭.‬

كما‭ ‬اعترف‭ ‬بأن‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬أنجولا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬إطلاقا‭ ‬لأنها‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬يقاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬سيكتشفون‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مثل‭ ‬عوار،‭ ‬وغويري‭ ‬ولعروسي‭ ‬وآيت‭ ‬نوري،‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بن‭ ‬ناصر،‭ ‬وبوداوي‭ ‬وعطال،‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2019‭.‬

واستطرد‭: ‬‮«‬قمنا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بإعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬بنا‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬فرديا‭. ‬عدة‭ ‬لاعبين‭ ‬سيكتشفون‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة،‭ ‬القائمة‭ ‬فيها‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭ ‬وآخرون‭ ‬متوهجون‭ ‬لتقديم‭ ‬الإضافة‭. ‬نحن‭ ‬ذاهبون‭ ‬إلى‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬برر‭ ‬بلماضي‭ ‬اختيار‭ ‬توجو‭ ‬لإقامة‭ ‬المعسكر‭ ‬الاعدادي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬ويتخلله‭ ‬مباراتان‭ ‬وديتان‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬المحلي‭ ‬لصاحب‭ ‬الأرض‭ ‬ثم‭ ‬بوروندي‭ ‬يومي‭ ‬5‭ ‬و9‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬بكون‭ ‬مناخ‭ ‬توجو‭ ‬يشبه‭ ‬مناخ‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر،‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬عامي‭ ‬1990‭ ‬و2019،‭ ‬سيواجه‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وموريتانيا‭ ‬يومي‭ ‬20‭ ‬و23‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لحساب‭ ‬الجولتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬مبارياتها‭ ‬بمدينة‭ ‬بواكي‭. ‬



