ديربي الجزائر الكبير يحطم الرقم القياسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الجزائر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حطم‭ ‬ديربي‭ ‬الجزائر‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬فيه‭ ‬اتحاد‭ ‬الجزائر‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقي‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬المتصدر‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة‭.‬

وباع‭ ‬المنظمون‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭. ‬بينما‭ ‬تواجد‭ ‬الآلاف‭ ‬خارجه‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬يسعفهم‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

وأجمعت‭ ‬ذات‭ ‬المصادر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬تاريخيا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الجزائري،‭ ‬ولا‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬ربما‭ ‬سوى‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬فيها‭ ‬الجزائر‭ ‬على‭ ‬نيجيريا‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬1990،‭ ‬وصنع‭ ‬مشجعو‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمولودية‭ ‬صورا‭ ‬رائعة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬المدرجات،‭ ‬بخلاف‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرق‭ ‬للتوقعات‭.‬

واللافت‭ ‬للنظر‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬نادي‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يوليو،‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬آخر‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬شبيبة‭ ‬الساورة‭ ‬ملاحقه‭ ‬المباشر‭. ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬اتحاد‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬13‭ ‬وله‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬مؤجلة‭.‬







