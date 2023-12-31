Monday, 01 January 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديربي الجزائر الكبير يحطم الرقم القياسي

12/31/2023 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الجزائر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حطم‭ ‬ديربي‭ ‬الجزائر‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬فيه‭ ‬اتحاد‭ ‬الجزائر‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقي‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬المتصدر‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة‭.‬

وباع‭ ‬المنظمون‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭. ‬بينما‭ ‬تواجد‭ ‬الآلاف‭ ‬خارجه‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬يسعفهم‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

وأجمعت‭ ‬ذات‭ ‬المصادر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬تاريخيا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الجزائري،‭ ‬ولا‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬ربما‭ ‬سوى‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬فيها‭ ‬الجزائر‭ ‬على‭ ‬نيجيريا‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬1990،‭ ‬وصنع‭ ‬مشجعو‭ ‬الاتحاد‭ ‬والمولودية‭ ‬صورا‭ ‬رائعة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬المدرجات،‭ ‬بخلاف‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرق‭ ‬للتوقعات‭.‬

واللافت‭ ‬للنظر‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬نادي‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يوليو،‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬آخر‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مولودية‭ ‬الجزائر‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬شبيبة‭ ‬الساورة‭ ‬ملاحقه‭ ‬المباشر‭. ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬اتحاد‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬13‭ ‬وله‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬مؤجلة‭.‬



MENAFN31122023000055011008ID1107672870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث