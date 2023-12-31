ديربي الجزائر الكبير يحطم الرقم القياسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الجزائر - (د ب أ): حطم ديربي الجزائر الكبير الذي تعادل فيه اتحاد الجزائر بطل كأس السوبر الإفريقي مع جاره مولودية الجزائر المتصدر دون أهداف الجمعة، ضمن الجولة 11 من مسابقة دوري المحترفين المحلي لكرة القدم، الرقم القياسي في الإقبال الجماهيري لهذه المسابقة.
وباع المنظمون نحو 60 ألف تذكرة، فيما بلغ الحضور على مدرجات ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية ما يقرب 80 ألف شخص بحسب مصادر متطابقة. بينما تواجد الآلاف خارجه ممن لم يسعفهم الحظ في الدخول إلى الملعب.
وأجمعت ذات المصادر، على أن هذا الإقبال الجماهيري هو الأكبر تاريخيا في مسابقة الدوري الجزائري، ولا يتفوق عليه ربما سوى المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على نيجيريا 1/صفر نهائي كأس أمم إفريقيا 1990، وصنع مشجعو الاتحاد والمولودية صورا رائعة جدا في المدرجات، بخلاف أداء اللاعبين على أرضية الميدان الذي لم يرق للتوقعات.
واللافت للنظر أن متوسط الإقبال الجماهيري على مباريات نادي مولودية الجزائر هذا الموسم على ملعب الخامس من يوليو، يصل إلى حوالي 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي آخر.
يذكر أن مولودية الجزائر يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط عن شبيبة الساورة ملاحقه المباشر. فيما يقبع اتحاد الجزائر في المركز 13 وله 8 نقاط علما بأن لديه 3 مباريات مؤجلة.
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