10 سائقين سعوديين يتأهبون للمشاركة في رالي داكار 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تتزايد‭ ‬وتيرة‭ ‬الترقب‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬لرالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أكمل‭ ‬المتنافسون‭ ‬استعداداتهم‭ ‬النهائية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬46‭ ‬للتحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬المحركات‭ ‬والرالي‭ ‬الأعرق‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬المملكة‭ ‬بالكامل‭ ‬للعام‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

سينطلق‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬العُلا‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬ينبع‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬يناير،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬والدراجين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬بدء‭ ‬استعداداتهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الرالي‭ ‬الأكثر‭ ‬تحدياً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ويستهل‭ ‬السائقون‭ ‬رحلتهم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمرحلة‭ ‬تمهيدية‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬العُلا،‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬رحلة‭ ‬تعبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يمر‭ ‬المسار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالحناكية‭ ‬والدوادمي‭ ‬والسلامية‭ ‬والهفوف‭ ‬وشبيطة‭ ‬والرياض‭ ‬وحائل‭ ‬وينبع،‭ ‬ولمسافة‭ ‬إجمالية‭ ‬تتخطى‭ ‬7891‭ ‬كم،‭ ‬منها‭ ‬4827‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الخاصة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للتوقيت‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المُنافسات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬10‭ ‬سائقين‭ ‬سعوديين‭ ‬هم‭: ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تي‭ ‬1،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬المهنا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬ستوك‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬صالح‭ ‬السيف‭ ‬ودانية‭ ‬عقيل‭ ‬ومشاعل‭ ‬العبيدان‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬3‮»‬،‭ ‬ويشارك‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬سعيدان‭ ‬ومها‭ ‬الحملي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬4‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يتنافس‭ ‬طارق‭ ‬الرماح‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬5‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬يشارك‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬المغيرة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وهاني‭ ‬النومسي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الكوادز‭.‬

ويعود‭ ‬السائق‭ ‬السعودي‭ ‬المخضرم‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬للمرة‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تي‭ ‬1‭+ ‬بروتوتايب،‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬أوفردرايف‭ ‬ريسينغ‭ ‬وعلى‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬هايلوكس‭ ‬أوفردرايف‭.‬

وكان‭ ‬الراجحي‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬صعد‭ ‬لمنصة‭ ‬تتويج‭ ‬الرالي‭ ‬العريق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬مشاركة‭ ‬النجم‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬كما‭ ‬يجب،‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬السادس،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تهاوى‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬حين‭ ‬واجه‭ ‬مشاكل‭ ‬ميكانيكية‭ ‬أعاقت‭ ‬حظوظه‭ ‬بتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬وأنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬37،‭ ‬ولكن‭ ‬يظل‭ ‬الراجحي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭.‬

كما‭ ‬يتنافس‭ ‬السائق‭ ‬صالح‭ ‬السيف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المركبات‭ ‬الصحراوية‭ ‬خفية‭ ‬الوزن‭ ‬‮«‬تي‭ ‬3‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬دارك‭ ‬هورس‮»‬‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬صالح‭ ‬السيف‭ ‬مركبة‭ ‬‮«‬أو‭ ‬تي‭ ‬3‮»‬‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬رالي‮»‬‭ ‬البلجيكية،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬السيف‭ ‬أداءً‭ ‬قوياً‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬الرالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬12‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬ولكنه‭ ‬قدّم‭ ‬أداءً‭ ‬مخيباً‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬التاليتين،‭ ‬ولم‭ ‬يكمل‭ ‬الرالي‭ ‬خلالهما‭ ‬رغم‭ ‬فوزه‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ليعود‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ويسجل‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬الرالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وفي‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة،‭ ‬تعود‭ ‬السائقة‭ ‬دانية‭ ‬عقيل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تي‭ ‬3‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬‮«‬توروس‭ ‬تي‭ ‬3‮»‬‭ ‬وضمن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ويفيرز‭ ‬سبورت‮»‬‭.‬

تمتلك‭ ‬دانية‭ ‬سجلاً‭ ‬مبهراً،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬تفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للكروس‭ ‬كانتري‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬فئة‭ ‬تي‭ ‬3‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬سائقتين‭ ‬سعوديتين‭ ‬تكملان‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬وأول‭ ‬امرأة‭ ‬عربية‭ ‬تنهي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تي‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دانية‭ ‬تعرضت‭ ‬لمشكلات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬للمنافسات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬حرمها‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬ترتيبها‭ ‬العام‭ ‬وأنهت‭ ‬الرالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬28‭.‬

وللعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تشارك‭ ‬السائقة‭ ‬مشاعل‭ ‬العبيدان‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬‮«‬كان‭ - ‬إم‮»‬،‭ ‬وتعد‭ ‬مشاعل‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬سعودية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الراليات،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2022‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬سيدتين‭ ‬سعوديتين‭ ‬أكملتا‭ ‬السباق‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬كما‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬24‭.‬

كما‭ ‬بدأ‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬سعيدان‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وستكون‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024‭ ‬هي‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المركبات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الخفيفة‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬التجاري‭ ‬‮«‬تي‭ ‬4‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬آر‭ ‬بي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إم‭ ‬إم‭ ‬بي‮»‬‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬ياسر‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لفئة‭ ‬السيارات‭ ‬تي‭ ‬2‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬ولكنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬تي‭ ‬4‭ ‬وأنهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬23‭.‬

كما‭ ‬يتنافس‭ ‬السائق‭ ‬إبراهيم‭ ‬المهنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬ستوك‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬الشاحنات‭ ‬‮«‬تي‭ ‬5‮»‬‭ ‬وفئة‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬تي‭ ‬2‮»‬،‭ ‬وسيتنافس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬نيسان‭ ‬باترول‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬المهنا‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬ضمن‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬28‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشاحنات‭.‬

ويستعد‭ ‬السائق‭ ‬السعودي‭ ‬طارق‭ ‬الرماح‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرالي،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشاحنات‭ ‬‮«‬تي‭ ‬5‮»‬‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬شاحنة‭ ‬‮«‬مان‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬فولفو‮»‬‭ ‬وضمن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إس‭ ‬تي‭ ‬إيه‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬الدراج‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالحليم‭ ‬المغيرة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الدارجات‭ ‬النارية،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجة‭ ‬‮«‬رالي‭ ‬ريبليكا‭ ‬450‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬كيه‭ ‬تي‭ ‬إم‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬الدراج‭ ‬هاني‭ ‬النومسي‭ ‬لتسجيل‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬رباعية‭ ‬العجلات‭ ‬‮«‬الكوادز‮»‬،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجة‭ ‬‮«‬رابتور‭ ‬700‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬ياماها‮»‬‭.‬



