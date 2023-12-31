10 سائقين سعوديين يتأهبون للمشاركة في رالي داكار 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تتزايد وتيرة الترقب قبل 5 أيام من انطلاق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024، حيث أكمل المتنافسون استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة 46 للتحدي الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، الذي تحتضنه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي.
سينطلق المشاركون من مدينة العُلا يوم 5 يناير المقبل على أن تختتم المنافسات في ينبع يوم 19 يناير، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، الذين أكدوا بدء استعداداتهم للمشاركة في الرالي الأكثر تحدياً في العالم.
ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كم، منها 4827 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ويشارك في المُنافسات هذا العام 10 سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة تي 1، وإبراهيم المهنا في فئة «ستوك»، فيما يشارك صالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة «تي 3»، ويشارك ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة «تي 4»، كما يتنافس طارق الرماح في فئة «تي 5»، بينما يشارك عبد الحليم المغيرة في فئة الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة الكوادز.
ويعود السائق السعودي المخضرم يزيد الراجحي للمشاركة في رالي داكار السعودية للمرة العاشرة على التوالي، حيث سيشارك في فئة تي 1+ بروتوتايب، مع فريق أوفردرايف ريسينغ وعلى متن سيارة هايلوكس أوفردرايف.
وكان الراجحي قد حقق المركز الثالث على الترتيب العام في نسخة عام 2022، حيث صعد لمنصة تتويج الرالي العريق للمرة الأولى في تاريخه، ولكن في النسخة الماضية لم تسر مشاركة النجم السعودي في رالي داكار كما يجب، حيث بقي ضمن المراكز الثلاثة الأولى حتى اليوم السادس، لكن كل شيء تهاوى على الطريق إلى الرياض حين واجه مشاكل ميكانيكية أعاقت حظوظه بتحقيق النجاح وأنهى السباق في المركز 37، ولكن يظل الراجحي من بين المرشحين للمنافسة على الفوز.
كما يتنافس السائق صالح السيف هذا العام للمرة الخامسة على التوالي، في فئة المركبات الصحراوية خفية الوزن «تي 3»، ضمن فريق «دارك هورس» على متن صالح السيف مركبة «أو تي 3» من إنتاج شركة «جي رالي» البلجيكية، وقد سجل السيف أداءً قوياً منذ مشاركته الأولى في رالي داكار في عام 2020، عندما أنهى الرالي في المركز 12 على الترتيب العام، ولكنه قدّم أداءً مخيباً للآمال في النسختين التاليتين، ولم يكمل الرالي خلالهما رغم فوزه بالمرحلة الأولى في عام 2021، ليعود بقوة في العام الماضي ويسجل أفضل نتيجة له على الإطلاق بعدما أنهى الرالي في المركز السادس.
وفي الجهة المقابلة، تعود السائقة دانية عقيل للمشاركة في رالي داكار السعودية للمرة الثالثة على التوالي، في فئة تي 3 على متن مركبة «توروس تي 3» وضمن فريق «ويفيرز سبورت».
تمتلك دانية سجلاً مبهراً، حيث تعد أول امرأة على مستوى العالم تفوز بكأس العالم للكروس كانتري من الاتحاد الدولي للسيارات، فئة تي 3 عام 2021، كما كانت واحدة من أول سائقتين سعوديتين تكملان رالي داكار وأول امرأة عربية تنهي السباق في المراكز العشرة الأولى، بعدما حققت المركز الثامن في فئة تي 3 في مشاركتها الأولى عام 2022. ويشار إلى أن دانية تعرضت لمشكلات في اليوم الرابع للمنافسات العام الماضي ما حرمها من تحسين ترتيبها العام وأنهت الرالي في المركز 28.
وللعام الثالث على التوالي، تشارك السائقة مشاعل العبيدان في منافسات رالي داكار السعودية، على متن مركبة «كان - إم»، وتعد مشاعل أول امرأة سعودية تحصل على رخصة للمشاركة في الراليات، كما شاركت في رالي داكار السعودية 2022 كواحدة من أول سيدتين سعوديتين أكملتا السباق وحصلت على المركز السابع عشر، كما أنهت السباق العام الماضي في المركز 24.
كما بدأ ياسر بن سعيدان مشاركاته في رالي داكار في عام 2014، وستكون مشاركته في رالي داكار السعودية 2024 هي السابعة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري «تي 4»، وعلى متن مركبة «بي آر بي» ضمن فريق «إم إم بي».
ويذكر أن ياسر حقق أفضل نتيجة له في مشاركاته في رالي داكار عندما أنهى السباق في المركز الثالث لفئة السيارات تي 2 عام 2016، ولكنه شارك في النسخة الماضية ضمن فئة تي 4 وأنهى السباق في المركز 23.
كما يتنافس السائق إبراهيم المهنا هذا العام في فئة السيارات «ستوك»، حيث يشارك للمرة الخامسة في منافسات رالي داكار السعودية، كما شارك سابقاً في فئات الشاحنات «تي 5» وفئة السيارات «تي 2»، وسيتنافس على متن سيارة «نيسان باترول».
وحقق المهنا أفضل مركز له في مشاركاته ضمن رالي داكار في عام 2020 عندما أحرز المركز 28 في فئة الشاحنات.
ويستعد السائق السعودي طارق الرماح إلى المشاركة للمرة الخامسة على التوالي في منافسات الرالي، حيث يشارك هذا العام في فئة الشاحنات «تي 5» على متن شاحنة «مان» من «فولفو» وضمن فريق «إس تي إيه».
ويشارك الدراج السعودي عبدالحليم المغيرة في فئة الدارجات النارية، على متن دراجة «رالي ريبليكا 450» من «كيه تي إم»، فيما يستعد الدراج هاني النومسي لتسجيل ظهوره الأول في رالي داكار هذا العام في فئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، على متن دراجة «رابتور 700» من «ياماها».
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