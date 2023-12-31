غوارديولا يرفض تهديد المنافسين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قلل‭ ‬الإسباني‭ ‬جوسيب‭ ‬غوارديولا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬2‭/‬صفر،‭ ‬السبت،‭ ‬ليعزز‭ ‬من‭ ‬فرصه‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬رودري‭ ‬وجوليان‭ ‬ألفاريز‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الاتحاد‮»‬‭ ‬منحت‭ ‬الفريق‭ ‬نهاية‭ ‬مثالية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭. ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬للمنافسين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬لكن‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬رفض‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬ما‭ ‬فعلناه‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬المستقبل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬يعني‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬سعيدا‭ ‬وثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬للراحة‭ ‬ثم‭ ‬مواجهة‭ ‬هدرسفيلد،‭ ‬لا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬باستثناء‭ ‬مباراتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬كنا‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المنافسين،‭ ‬ولم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬نستحقها،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬عملنا‭ ‬وعلينا‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباريات‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬وأنا‭ ‬مسرور‭ ‬بأداء‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬شهرا‭ ‬مليئا‭ ‬بالأحداث‮»‬‭.‬

ويحتلّ‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬الذي‭ ‬يتصدره‭ ‬ليفربول‭ ‬برصيد‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬ويلعب‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭.‬