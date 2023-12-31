غوارديولا يرفض تهديد المنافسين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): قلل الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من الفوز الذي حققه فريقه على شيفيلد يونايتد 2/صفر، السبت، ليعزز من فرصه في الضغط على فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أهداف رودري وجوليان ألفاريز في ملعب «الاتحاد» منحت الفريق نهاية مثالية لعام 2023، حيث فاز الفريق في ذلك العام بخمسة ألقاب. ويمكن القول إن ذلك الفوز هو بمثابة جرس إنذار للمنافسين في البطولة، لكن مدرب سيتي رفض التعامل مع الأمر بتلك الطريقة.
وقال غوارديولا: «ما فعلناه في الماضي لا يعني أنه سيحدث في المستقبل، المستقبل بالنسبة إلينا يعني عاما جديدا سعيدا وثلاثة أيام للراحة ثم مواجهة هدرسفيلد، لا أكثر من ذلك».
وأضاف: «باستثناء مباراتين أو ثلاث كنا أفضل من المنافسين، ولم نحصل على النتائج التي نستحقها، لكن هذا عملنا وعلينا الفوز بالمباريات». وتابع غوارديولا: «لقد فعلنا ذلك اليوم وأنا مسرور بأداء اللاعبين، لقد كان شهرا مليئا بالأحداث».
ويحتلّ مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الثالث برصيد 40 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يتصدره ليفربول برصيد 42 نقطة ويلعب غدا الاثنين مع ضيفه نيوكاسل.
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