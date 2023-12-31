بريمن يرفض التفريط في مهاجمه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

هامبورج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬كليمنس‭ ‬فريتز،‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الاحتراف‭ ‬بنادي‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬التفريط‭ ‬في‭ ‬المهاجم‭ ‬الكولومبي‮

‬رفائيل‭ ‬بوري‭.‬

جاء‭ ‬تصريح‭ ‬فريتز‭ ‬عقب‭ ‬تقارير‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬إنترناسيونال‭ ‬البرازيلي‭ ‬بضم‭ ‬اللاعب‭.‬

وأضاف‭ ‬فريتز‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لبوابة‭ ‬‮«‬دويتشتيوب‮»‬‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬علمنا‭ ‬أن‭ ‬ناديا‭ ‬مهتم‭ ‬بضم‭ ‬رفائيل‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أية‭ ‬نية‭ ‬للسماح‭ ‬له‭ ‬بالرحيل‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬البوابة‭ ‬ذاتها‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬إنترناسيونال‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬وكيل‭ ‬بوري‭ ‬حول‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬للفريق‭ ‬البرازيلي‭. ‬كان‭ ‬بوري‭ ‬قد‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬بريمن‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة،‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬ويمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬