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تين هاج يطالب لاعبيه بالإسراع في الخروج من الكبوة

12/31/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬طالب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تين‭ ‬هاج،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬بضرورة‭ ‬خروج‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬الكبوة،‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأن‭ ‬يجد‭ ‬لاعبوه‭ ‬قدرا‭ ‬من‭ ‬الاتساق‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬1‭ / ‬2‭ ‬أمام‭ ‬نوتينجهام‭ ‬فورست‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورغم‭ ‬البداية‭ ‬المشرقة‭ ‬ليونايتد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬استهله‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المحترفة،‭ ‬ثم‭ ‬أعقبها‭ ‬تأهله‭ ‬لمرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق،‭ ‬عقب‭ ‬خروجه‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لوداعه‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬وابتعاده‭ ‬مبكرا‭ ‬عن‭ ‬صراع‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقال‭ ‬تين‭ ‬هاج‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬واحد‭ ‬واضح‭ ‬وهو‭ ‬أننا‭ ‬لسنا‭ ‬متسقين‮»‬‭. ‬‮«‬يمكننا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لكننا‭ ‬نخسر‭ ‬أيضًا‭ ‬مباريات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬بها،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬يونايتد‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬صفر‭ / ‬2‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬3‭ /‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬للدور‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬خسارته‭ ‬الـ14‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬نوتينجهام‭ ‬السبت‭.‬

أضاف‭ ‬تين‭ ‬هاج‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬دائما‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ (‬بسبب‭ ‬الغيابات‭). ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أتحدث‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬نملكهم‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬من‭ ‬يلعب،‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

شدد‭ ‬تين‭ ‬هاج‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬ليس‭ ‬موجودا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مثالا‭ ‬آخر‭ ‬اليوم‭. ‬عندما‭ ‬يكون‭ (‬راسموس‭) ‬هويلوند‭ ‬مريضا،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تعديل‭ ‬خط‭ ‬هجومنا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬افتقادنا‭ ‬لعنصر‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حاليا‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬عقب‭ ‬تحقيقه‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادلا‭ ‬وحيدا،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬9‭ ‬هزائم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

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