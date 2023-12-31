تين هاج يطالب لاعبيه بالإسراع في الخروج من الكبوة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (د ب أ): طالب الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد، بضرورة خروج فريقه من الكبوة، التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، وأن يجد لاعبوه قدرا من الاتساق عقب خسارته 1 / 2 أمام نوتينجهام فورست ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورغم البداية المشرقة ليونايتد في عام 2023، الذي استهله بالفوز بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، ثم أعقبها تأهله لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن سرعان ما تراجعت نتائج الفريق، عقب خروجه المبكر من المسابقة القارية، بالإضافة لوداعه بطولة كأس الرابطة وابتعاده مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وقال تين هاج «هناك شيء واحد واضح وهو أننا لسنا متسقين». «يمكننا الفوز على أفضل الفرق في الدوري، لكننا نخسر أيضًا مباريات يجب أن نفوز بها، وأعتقد أن اليوم كان أحد هذه المباريات».
وكان يونايتد قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3 /2 في المرحلة السابقة للدور الإنجليزي، قبل أن ينال خسارته الـ14 بمختلف المسابقات هذا الموسم أمام نوتينجهام السبت.
أضاف تين هاج في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يتعين علينا دائما إجراء تغييرات في صفوف الفريق (بسبب الغيابات). لا أعتقد أنني أتحدث كثيرا عن اللاعبين الذين لا نملكهم. في كل مرة أقول إنه لا يهم من يلعب، لكن ينبغي علينا تحقيق الفوز».
شدد تين هاج «النظام ليس موجودا إذا كان يجب علينا إجراء تعديلات في التشكيل في كل مباراة. كان هناك مثالا آخر اليوم. عندما يكون (راسموس) هويلوند مريضا، يتعين علينا تعديل خط هجومنا وهو ما تسبب في افتقادنا لعنصر السرعة في الشوط الأول على وجه الخصوص».
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 31 نقطة، عقب تحقيقه 10 انتصارات وتعادلا وحيدا، فيما نال 9 هزائم حتى الآن.
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