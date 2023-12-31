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خسارة ثانية تواليا لأرسنال تحرمه صدارة مؤقتة

12/31/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخل‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬مع‭ ‬تعرّضه‭ ‬لخسارتين‭ ‬توالياً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إثر‭ ‬سقوطه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين،‭ ‬فأخفق‭ ‬في‭ ‬تصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬مؤقتاً‭.‬

وبعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬0‭-‬2‭ ‬الخميس،‭ ‬مُني‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬الطامح‭ ‬للقب‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬عقدين،‭ ‬بخسارة‭ ‬ثانية‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬الضبابية‭.‬

وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬يفشل‭ ‬فيها‭ ‬أرسنال‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬فأخفق‭ ‬في‭ ‬تصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬مؤقتاً،‭ ‬وبقي‭ ‬رابعاً‭ (‬40‭ ‬نقطة‭) ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدرين‭ ‬ليفربول‭ ‬واستون‭ ‬فيلا‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الأخير‭ ‬وليفربول‭ ‬لعبا‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬فولهام‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬وعزّز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬الدافئ‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬كرايفن‭ ‬كوتيدج،‭ ‬بدأ‭ ‬أرسنال‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ومن‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى،‭ ‬اخترق‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬المنطقة‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬لولبية‭ ‬جميلة‭ ‬صدها‭ ‬بصعوبة‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬برند‭ ‬لينو،‭ ‬فتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬تابعها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ ‬مسجّلاً‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ (‬5‭).‬

تراجع‭ ‬زخم‭ ‬أرسنال‭ ‬نتيجة‭ ‬تحسّن‭ ‬أداء‭ ‬فولهام‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬المرتدات‭.‬

ومن‭ ‬مجهود‭ ‬للاعب‭ ‬أرسنال‭ ‬السابق‭ ‬البرازيلي‭ ‬ويليان‭ ‬وعرضية‭ ‬بعيدة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬للقائد‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬المخضرم‭ ‬توم‭ ‬كيرني،‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬المكسيكي‭ ‬المخضرم‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬ايقاف‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬راوول‭ ‬خيمينيس،‭ ‬لعبها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الإسباني‭ ‬دافيد‭ ‬رايا‭ ‬مدركاً‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ (‬29‭).‬

وهذا‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لخيمينيس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬سجّل‭ ‬العدد‭ ‬عينه‭ ‬بقلها‭ ‬بخمسين‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البرميرليغ‭.‬

تقدّم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ ‬ودربكة‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الجامايكي‭ ‬المخضرم‭ ‬بوبي‭ ‬ريد‭ ‬خطفها‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬المنطقة‭ ‬الصغرى‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬أرسنال‭ (‬59‭)‬،‭ ‬ليترجم‭ ‬فولهام‭ ‬أفضليته‭ ‬الفنية‭.‬

وهذا‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬يهزّ‭ ‬شباك‭ ‬أرسنال‭ ‬من‭ ‬ركنية‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

خلافاً‭ ‬لأرسنال،‭ ‬نجح‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬القاسية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬برايتون‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬لمواجهة‭ ‬حامية‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬وقلّص‭ ‬توتنهام‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬أرسنال‭ ‬الرابع‭.‬

ورغم‭ ‬الغيابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه،‭ ‬افتتح‭ ‬توتنهام‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬أرضية‭ ‬من‭ ‬حافة‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬السنغالي‭ ‬باب‭ ‬سار‭ (‬9‭).‬

لكن‭ ‬السنغالي‭ ‬الدولي‭ ‬ترك‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬باكياً‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬قد‭ ‬تحرمه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

ضاعف‭ ‬نجمه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ ‬الأرقام،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مباراة،‭ ‬متخطياً‭ ‬كامل‭ ‬رصيد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬البالغ‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬36‭ ‬مباراة‭ (‬71‭).‬

سجّل‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭ ‬هدف‭ ‬الاطمئنان‭ (‬80‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلّص‭ ‬أليكس‭ ‬سكوت‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ (‬84‭). ‬وهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬لبورنموث‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

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