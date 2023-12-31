الهلال يطوي عامه زعيما.. ورونالدو ((السعيد)) هدافا للعالم!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬طوى‭ ‬الهلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حاصداً‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬ومحافِظاً‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬آمنة‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬النصر،‭ ‬بعد‭ ‬تجاوزه‭ ‬المتأخر‭ ‬للفيحاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬للدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬استعداداً‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬يكّرس‭ ‬زعامته‭ ‬لهدافي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بتوقيعه‭ ‬على‭ ‬الهدف‭ ‬الـ‭ ‬54،‭ ‬أجاد‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬منافسه‭ ‬التعاون‭ ‬برباعية‭ ‬وجدد‭ ‬خلالها‭ ‬رسائله‭ ‬بأن‭ ‬معركة‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭!‬





‮«‬جيزوس‭ .. ‬واحتراف‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‮»‬

محققاً‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬توالياً،‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬من‭ ‬معادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي،‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬غريمه‭ ‬النصر،‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القاسي‭ ‬بـ‮«‬13‮»‬‭ ‬انتصاراً،‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2013‭/‬2014،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬بلقبه‭ ‬وقتذاك‭.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬يتطلع‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬20،‭ ‬لمعادلة‭ ‬سلسلته‭ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬مع‭ ‬سبورتينغ‭ ‬لشبونة‭ ‬بـ‭ ‬13‭ ‬فوزاً‭ ‬متتالياً‭. ‬وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬ورابطة‭ ‬الدوري‭ ‬أحقية‭ ‬كل‭ ‬نادٍ‭ ‬تسجيل‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬غير‭ ‬سعوديين،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬قال‭ ‬جيزوس،‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬خانة‭ ‬ثامنة‭ ‬في‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬وسنتخذ‭ ‬القرار‭ ‬المناسب‭ ‬لاحقًا،‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬احتياجاتنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬احتراف‭ ‬اللاعبين‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬قال‭ ‬جيزوس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يبدو‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حصول‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬جيدة‭ ‬هنا‭ (‬السعودية‭)‬‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬علينا‭ ‬ونحن‭ ‬مدربون‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬الترويج‭ ‬للاعبين،‭ ‬لسببين،‭ ‬الأول‭ ‬لأن‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬عقد‭ ‬جيد،‭ ‬وثانياً‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بكشافيها‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬





‮«‬عام‭ ‬رائع‭ ‬لرونالدو‮»‬

خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬بريدة،‭ ‬ختم‭ ‬رونالدو‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬بعدما‭ ‬قاد‭ ‬النصر‭ ‬للاستعراض‭ ‬أمام‭ ‬التعاون،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬نتيجتها‭ ‬لواقع‭ ‬المجريات‭ ‬بحسب‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬صعبة،‭ ‬انتصرنا‭ ‬وكنا‭ ‬متفوقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظات‭ ‬المباراة،‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬المنافس،‭ ‬ولم‭ ‬نمنح‭ ‬التعاون‭ ‬الفرصة‭ ‬للعب‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬فريق‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬‮«‬لدغة‮»‬‭ ‬رونالدو‭ ‬الرأسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬العالم،‭ ‬بعدما‭ ‬كرست‭ ‬تنصيبه‭ ‬هدافاً‭ ‬للعام‭ ‬بـ‭ ‬54‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬والفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ (‬52‭) ‬والنروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬50‭).‬

وعبّر‭ ‬‮«‬الدون‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الأرقام،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬عاماً‭ ‬جيداً‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الجماعي‭ ‬والفردي،‭ ‬وسأحاول‭ ‬تكرار‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬بدورها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬باريسيان‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬صدارة‭ ‬رونالدو‭ ‬لهدافي‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬مثار‭ ‬جدل،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أهدافه‭ ‬سُجِلت‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬بطولة‭ ‬متواصلة‮»‬‭. ‬وحصل‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬هداف‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬فريقه‭ ‬لقبها‭.‬

وتحدث‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬أيضاً‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬هدفاً،‭ ‬عن‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬وأثره‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬‮«‬في‭ ‬البداية‭ ‬لم‭ ‬يصدق‭ ‬كلامي‭ ‬أحد‭. ‬الآن،‭ ‬نرى‭ ‬تطور‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬يريدون‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬فهو‭ ‬مرحب‭ ‬به‮»‬





‮«‬أين‭ ‬كريم‭ ‬؟‮»‬

وفيما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراة‭ ‬الطائي‭ ‬والاتحاد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬حائل‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬فبراير‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية،‭ ‬تصدر‭ ‬غياب‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬اهتمامات‭ ‬الصحافة‭ ‬العالمية،‭ ‬ومنها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬باريسيان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سألت‭ ‬‮«‬أين‭ ‬ذهب‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة؟‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬معلومات‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬استبعاد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو،‭ ‬لكريم‭ ‬بسبب‭ ‬غيابه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية،‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬النصر‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ (‬2-5‭) ‬في‭ ‬جدة‭. ‬لكن‭ ‬مسؤول‭ ‬بالنادي‭ ‬أفاد‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬منح‭ ‬بنزيمة‭ ‬إجازة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬لظروف‭ ‬خاصة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬ناد‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬إنّ‭ ‬بنزيمة‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لظروف‭ ‬خاصة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعب‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬‮«‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬مدريد‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‮»‬‭. ‬وأكّد‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬كريم‭ ‬لاعب‭ ‬محترف‭ ‬للغاية‭ ‬ويظل‭ ‬ملتزماً‭ ‬مع‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬





‮«‬عاطفي‭.. ‬ومستحق‮»‬

وفي‭ ‬انتصار‭ ‬‮«‬عاطفي‭ ‬ومستحق‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬ياسله،‭ ‬أبقى‭ ‬العاجي‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل،‭ ‬مترجماً‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬قادت‭ ‬فريقه‭ ‬لتجاوز‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭.‬

ينظر‭ ‬ياسله‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬المقبلة‭ ‬بإيجابية،‭ ‬‮«‬ستعطي‭ ‬أفضلية‭ ‬لكافة‭ ‬الفرق،‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أملك‭ ‬الفريق‭ ‬بالكامل،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭. ‬لدينا‭ ‬عمل‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬سنقدمه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬للتطور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‮»‬‭.‬

أهلاوياً‭ ‬أيضاً،‭ ‬حسم‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو،‭ ‬استمراره‭ ‬مع‭ ‬الأهلي،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬حاليًا‭ ‬سوى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬مستواي،‭ ‬ومساعدة‭ ‬فريقي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬





‮«‬لن‭ ‬نجامل‭ ‬جيرارد‮»‬

وفيما‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق‭ ‬يفشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمباراة‭ ‬الثامنة‭ ‬توالياً‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الحزم‭ (‬متذيل‭ ‬الترتيب‭) ‬بهدف‭ ‬لمثله،‭ ‬كان‭ ‬مدربه‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ستيفان‭ ‬جيرارد‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الانتقاد‭ ‬العنيف‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأسبق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الدوسري‭.‬

الدوسري،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فارس‭ ‬الدهناء‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬قال‭ ‬لصحيفة‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نجامل‭ ‬جيرارد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نادينا‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬الصحيفة‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬ترفض‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الحالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سامر‭ ‬المسحل‭ ‬التسرع‭ ‬في‭ ‬البت‭ ‬بمصير‭ ‬جيرارد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أيّ‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توديع‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‮»‬‭.‬



