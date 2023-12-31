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الظهور الأول

12/31/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬السائقة‭ ‬السعودية‭ ‬مها‭ ‬الحملي‭ ‬لتسجيل‭ ‬حضورها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬4‮»‬‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬آر‭ ‬بي‮»‬‭ ‬وضمن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬دارك‭ ‬هورس‮»‬‭.‬

وتعدّ‭ ‬مها‭ ‬السائقة‭ ‬السعودية‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرالي‭ ‬العريق‭ ‬بعد‭ ‬مشاعل‭ ‬العبيدان‭ ‬ودانية‭ ‬عقيل‭.‬

وتتزايد‭ ‬وتيرة‭ ‬الترقب‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬لرالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أكمل‭ ‬المتنافسون‭ ‬استعداداتهم‭ ‬النهائية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬46‭ ‬للتحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬المحركات‭ ‬والرالي‭ ‬الأعرق‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬المملكة‭ ‬بالكامل‭ ‬للعام‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

سينطلق‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬العُلا‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬ينبع‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬يناير،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬والدراجين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬بدء‭ ‬استعداداتهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الرالي‭ ‬الأكثر‭ ‬تحدياً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مها‭ ‬الحملي‭ ‬تحولت‭ ‬من‭ ‬مصممة‭ ‬أزياء‭ ‬إلى‭ ‬سائقة‭ ‬راليات‭.‬

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