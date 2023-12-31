الظهور الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد السائقة السعودية مها الحملي لتسجيل حضورها الأول في منافسات رالي داكار السعودية 2024، حيث تشارك في فئة «تي 4» على متن مركبة «بي آر بي» وضمن فريق «دارك هورس».
وتعدّ مها السائقة السعودية الثالثة التي تشارك في منافسات الرالي العريق بعد مشاعل العبيدان ودانية عقيل.
وتتزايد وتيرة الترقب قبل 5 أيام من انطلاق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024، حيث أكمل المتنافسون استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة 46 للتحدي الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، الذي تحتضنه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي.
سينطلق المشاركون من مدينة العُلا يوم 5 يناير المقبل على أن تختتم المنافسات في ينبع يوم 19 يناير، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، الذين أكدوا بدء استعداداتهم للمشاركة في الرالي الأكثر تحدياً في العالم.
يذكر أن مها الحملي تحولت من مصممة أزياء إلى سائقة راليات.
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