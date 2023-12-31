اتحاد الشطرنج نظم 115 بطولة في 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني للشطرنج سلسلة من الإنجازات المتميزة خلال عام 2023. وقال أمين السر العام، إبراهيم آل بورشيد، إن الاتحاد نظم أكثر من 150 بطولة مصنفة دوليًا على مدار العام، بمعدل 15 بطولة شهريًا، مما يعكس النمو المتزايد لرياضة الشطرنج في البحرين. إضافةً إلى ذلك، شهدت البحرين توسعًا في مراكز التدريب المعتمدة للشطرنج، حيث ارتفع عددها من مركزين إلى خمسة مراكز. وأشاد بورشيد بالجهود المبذولة والنتائج المتحققة.
وساهم الاتحاد في إدخال الشطرنج ضمن المناهج الدراسية من خلال تنظيم ورش عمل لتأهيل الكوادر التعليمية. هذا الجهد تكلل بنجاح باهر في بطولة سمو الشيخ خالد لشطرنج المدارس، التي شارك بها أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة. كما أكد آل بورشيد على الإنجاز الكبير المتمثل في تسجيل نحو 200 لاعب ولاعبة في الاتحاد الدولي للشطرنج، بالإضافة إلى استقبال 474 طلبًا جديدًا في قاعدة الاتحاد البحريني للشطرنج. يأتي هذا النمو في إطار الجهود المستمرة لتطوير مهارات اللاعبين من خلال المشاركة في بطولات دولية مرموقة في الرياض، أبو ظبي، الشارقة، العين، الكويت، المغرب وغيرها.
وفي إطار التحضير للمستقبل، يستعد الاتحاد لإقامة تصفيات على مستوى البحرين لعام 2024، تمهيدًا لاختيار الأبطال الذين سيمثلون البحرين في أولمبياد الشطرنج ببودابست، هنغاريا، في سبتمبر القادم. كما تستعد البحرين لاستضافة دورة الألعاب المدرسية في أكتوبر 2024، حيث ستكون الشطرنج إحدى الرياضات المشاركة. ختامًا، أكد البورشيد أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور خالد برهان العوضي سوف يواصل التزامه بتعزيز ونشر لعبة الشطرنج في مملكة البحرين، مستمرًا في النهج الذي بدأ منذ تشكيل الاتحاد في فبراير 2023.
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