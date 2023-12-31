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اتحاد الشطرنج نظم 115 بطولة في 2023

12/31/2023 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وقال‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام،‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بورشيد،‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬نظم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬بطولة‭ ‬مصنفة‭ ‬دوليًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬بمعدل‭ ‬15‭ ‬بطولة‭ ‬شهريًا،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬النمو‭ ‬المتزايد‭ ‬لرياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬البحرين‭ ‬توسعًا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التدريب‭ ‬المعتمدة‭ ‬للشطرنج،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬عددها‭ ‬من‭ ‬مركزين‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭. ‬وأشاد‭ ‬بورشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والنتائج‭ ‬المتحققة‭. ‬

وساهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬الشطرنج‭ ‬ضمن‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬التعليمية‭. ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬تكلل‭ ‬بنجاح‭ ‬باهر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬لشطرنج‭ ‬المدارس،‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬آل‭ ‬بورشيد‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬474‭ ‬طلبًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬دولية‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬الشارقة،‭ ‬العين،‭ ‬الكويت،‭ ‬المغرب‭ ‬وغيرها‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التحضير‭ ‬للمستقبل،‭ ‬يستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬لإقامة‭ ‬تصفيات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لاختيار‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬سيمثلون‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬الشطرنج‭ ‬ببودابست،‭ ‬هنغاريا،‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭. ‬كما‭ ‬تستعد‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الشطرنج‭ ‬إحدى‭ ‬الرياضات‭ ‬المشاركة‭. ‬ختامًا،‭ ‬أكد‭ ‬البورشيد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬برهان‭ ‬العوضي‭ ‬سوف‭ ‬يواصل‭ ‬التزامه‭ ‬بتعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬تشكيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭.‬

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