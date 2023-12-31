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يلتقي منتخبي البرازيل وتونس ودياًمنتخب اليد يتوجه إلى فرنسا استعداداً للبطولة الآسيوية

12/31/2023 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يتوجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬ضمن‭ ‬مرحلة‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأخيرة‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬القادم،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬البرازيل‭ ‬وتونس‭ ‬يومي‭ ‬الرابع‭ ‬والسادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬يوم‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬لمواصلة‭ ‬التحضيرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كازاخستان‭ ‬يوم‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير،‭ ‬وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬منتخبي‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬والإمارات‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬أحمد‭ ‬الناجم،‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬أرون‭ ‬والمدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬وأحمد‭ ‬منصور‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬والجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ميثم‭ ‬مشيمع‭ ‬وعيسى‭ ‬علي‭.‬

واختار‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬22‭ ‬لاعباً‭ ‬لمعسكر‭ ‬فرنسا،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬حسن‭ ‬شهاب،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬عادل‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬محمد،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬وعلي‭ ‬العشيري‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬اسحاقي‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬للمنتخب،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مراحل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا،‭ ‬مطالباً‭ ‬بالاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والظهور‭ ‬بالمستوى‭ ‬المعروف‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الجاهزية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬استعداداً‭ ‬للبطولة‭ ‬القادمة‭.‬

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