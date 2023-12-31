يلتقي منتخبي البرازيل وتونس ودياًمنتخب اليد يتوجه إلى فرنسا استعداداً للبطولة الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يتوجه منتخبنا الوطني لكرة اليد فجر اليوم الإثنين الى فرنسا للمشاركة في البطولة الدولية الودية ضمن مرحلة الاستعداد الأخيرة لبطولة آسيا الحادية والعشرين لكرة اليد والتي تستضيفها المملكة في يناير القادم، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025.
ويلعب المنتخب مباراتين وديتين مع منتخبي البرازيل وتونس يومي الرابع والسادس من يناير على أن يعود الى المملكة يوم الثامن من الشهر لمواصلة التحضيرات الأخيرة قبل مباراته الأولى في الدور التمهيدي أمام منتخب كازاخستان يوم الحادي عشر من شهر يناير، وضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي هونج كونج والإمارات.
ويترأس وفد المنتخب في فرنسا مدير المنتخبات إسماعيل باقر، الى جانب الوفد الإداري المكون من مدير المنتخب أحمد الناجم، والجهاز الفني المكون من المدرب الآيسلندي أرون والمدربين الوطنيين عصام عبدالله وأحمد منصور والمحلل الفني حسين علي، والجهاز الطبي المكون من ميثم مشيمع وعيسى علي.
واختار الجهاز الفني للمنتخب 22 لاعباً لمعسكر فرنسا، ويتكون من علي عيد، حسن شهاب، حسن السماهيجي، محمد حميد، هشام أحمد، قاسم قمبر، محمد عبدالرضا، أحمد رضا، أحمد جلال، محمد ميرزا سلمان، محمد عبدالحسين، مجتبى الزيمور، عبدالله الزيمور، حسن مدن، أحمد المقابي، عادل محمد، علي ميرزا سلمان، حسن ميرزا سلمان، محمد حبيب أحمد، محمد حبيب محمد، جاسم خميس وعلي العشيري.
من جانبه، التقى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى اسحاقي لاعبي منتخبنا الوطني للرجال قبل السفر الى فرنسا وأكد على أهمية الفترة الحالية للمنتخب، وتحديداً في آخر مراحل الاستعدادات لبطولة آسيا، مطالباً بالاستفادة القصوى من المباريات التجريبية في فرنسا والظهور بالمستوى المعروف عن كرة اليد البحرينية، معرباً عن أمله في أن يكون قد وصل الى الجاهزية المطلوبة في هذه الفترة استعداداً للبطولة القادمة.
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