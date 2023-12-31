تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة..تتويج الفائزين في بطولة العيد الوطني لترويض الجياد ((الدريساج))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬الفرسان،‭ ‬نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لترويض‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الدريساج‮»‬‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بالرفة‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وقوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬وحضور‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭.‬

وتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬عبر‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام،‭ ‬وجاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬انترو‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬ x ‭ ‬40‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالهادي‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬المونوكينسكي‭ ‬بمعدل‭ (‬72.917‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ألبون‭ ‬ليكات‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬ماهير‭ ‬بمعدل‭ (‬69.167‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬ليديا‭ ‬برون‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬فولي‭ ‬دو‭ ‬سول‭ ‬بمعدل‭ (‬66.667‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭ ‬للكبار‭ ‬حقق‭ ‬الفارس‭ ‬محمد‭ ‬المعباد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬كاتالينا‭ ‬بمعدل‭ (‬76.875‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬سيدأنور‭ ‬الجبل‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬أونيس‭ ‬مار‭ ‬بمعدل‭ (‬73.333‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬الفارس‭ ‬علي‭ ‬معتوق‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬روبي‭ ‬سين‭ ‬بمعدل‭

(‬70.958‭).‬

الفئة‭ ‬الثانية‭: ‬بريليم‭ ‬2‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬ x ‭ ‬60‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬الفارسة‭ ‬حنان‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬كوينتون‭ ‬أن‭ ‬أس‭ ‬بمعدل‭ (‬66.852‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ليديا‭ ‬براون‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬أي‭ ‬ليديز‭ ‬مان‭ ‬بمعدل‭ (‬63.889‭) ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬تيغان‭ ‬هاريسون‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬كرايان‭ ‬بمعدل‭ (‬59.870‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭ ‬للكبار‭ ‬فاز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مارين‭ ‬روجر‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬تريومفي‭ ‬دي‭ ‬ريفيرلاند‭ ‬بمعدل‭ (‬74.444‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬كاميل‭ ‬ليكات‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬ألفي‭ ‬مون‭ ‬بمعدل‭ (‬74.259‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬كارليجن‭ ‬ليفلانغ‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬جايرو‭ ‬بمعدل‭ (‬73.148‭).‬

الفئة‭ ‬الثالثة‭: ‬نوفيس‭ ‬2‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬ x ‭ ‬60‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الفارسة‭ ‬ماريا‭ ‬جيرمونوفا‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬آركو‭ ‬بمعدل‭ (‬70.690‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬أوليفر‭ ‬والتر‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬ألفي‭ ‬مون‭ ‬بمعدل‭ (‬68.103‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬الفارس‭ ‬عباس‭ ‬عدوين‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬سالار‭ ‬بمعدل‭ (‬67.414‭) ‬

الفئة‭ ‬الرابعة‭: ‬إلمنتري‭ ‬1‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬ x ‭ ‬40‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الفارسة‭ ‬ميغان‭ ‬بلاك‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬جارانيرو‭ ‬سي‭ ‬في‭ ‬آي‭ ‬بمعدل‭ (‬68.448‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ماريا‭ ‬جيرمونوفا‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬آركو‭ ‬بمعدل‭ (‬67.931‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬أوليفر‭ ‬والتر‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬مايسترو‭ ‬بمعدل‭ (‬67.586‭).‬

الفئة‭ ‬الخامسة‭: ‬متوسط‭ ‬1‭(‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬ x ‭ ‬60‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬تمكن‭ ‬الفارس‭ ‬أوليفر‭ ‬والتر‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬زيمبا‭ ‬بمعدل‭ (‬66.667‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ميغان‭ ‬بلاك‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬جارانيرو‭ ‬سي‭ ‬في‭ ‬آي‭ ‬بمعدل‭ (‬66.333‭)‬،‭ ‬واحتلت‭ ‬نفس‭ ‬الفارسة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬كاجو‭ ‬بمعدل‭ (‬66.000‭).‬

الفئة‭ ‬السادسة‭: ‬متقدم‭ ‬متوسط‭ ‬1‭ (‬مساحة‭ ‬الميدان‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬ x ‭ ‬60‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬تمكن‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬العفو‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬ليميتد‭ ‬أوبشن‭ ‬بمعدل‭ (‬65.806‭)‬،‭ ‬والفارس‭ ‬أوليفر‭ ‬والتر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬زيمبا‭ ‬بمعدل‭ (‬65.000‭)‬،‭ ‬ونفس‭ ‬الفارس‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمعدل‭ (‬64.194‭) ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬كاجو‭. ‬