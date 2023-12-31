توجهم محمد بن جلال..الرفاع الشرقي بطلا لاختراق الضاحية للعموم والبسيتين بطلا للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
توج الرفاع الشرقي بلقب بطولة العموم للأندية لاختراق الضاحية والتي نظمها الاتحاد البحريني لألعاب القوى السبت 30 ديسمبر 2023 بالقرب من مقر الاتحاد برعاية السيد محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد بمشاركة ستة أندية وهم كل من الشباب، أم الحصم، الأهلي، البسيتين، الحالة، الرفاع الشرقي وبمشاركة 30 لاعبا بفئة العموم.
الرفاع الشرقي حقق المركز الأول بعدما حصد 26 نقطة ومن خلفه أم الحصم ثانيا 31 نقطة، والحالة ثالثا 49 نقطة، والشباب رابعا 52 نقطة، والبسيتين خامسا 64 نقطة.
وأسفرت النتائج الفردية لسباق فئة العموم عن فوز لاعب البسيتين ماريوس كيموتاي الذي أحرز المركز الأول بزمن 24:34:08 دقيقة، وفوز لاعب الشباب عبدالغني محمد بالمركز الثاني بزمن 24:34:30 دقيقة، فيما أحرز لاعب الرفاع الشرقي يوسف ناصر المركز الثالث بزمن 24:57:69 دقيقة.
وضمن منافسات سباق اختراق الضاحية لفئة الناشئين والذي شارك فيه 30 عداء توج فريق البسيتين باللقب بعدما حقق 25 نقطة وجاء أم الحصم ثانيا 26 نقطة، والأهلي ثالثا 39 نقطة والشباب رابعا 60 نقطة والحالة خامسا ( دخول فردي).
وأسفرت النتائج الفردية عن فوز لاعب البسيتين حامد علي موسى بالمركز الأول بزمن 15:05:59 دقيقة، وفوز لاعب أم الحصم عبدالرحمن عبدالعزيز بالمركز الثاني بزمن 15:07:63 دقيقة، وجاء لاعب الشباب محمد حسن جاسم ثالثا بزمن 15:07:96 دقيقة.
وقد نظم الاتحاد بطولة لفئة البراعم (أولاد) بمشاركة ثلاثة أندية وهم كلا من أم الحصم، البسيتين، الحالة وبمشاركة 17 لاعبا، حيث توج فريق أم الحصم بالمركز الأول 17 نقطة، والبسيتين ثانيا 21 نقطة، والحالة بالمركز الثالث 44 نقطة.
وجاءت النتائج الفردية لسباق فئة البراعم عن فوز لاعب أم الحصم خالد طالب بالمركز الأول بزمن 8:00:06 دقائق، وفوز لاعب أم الحصم محمد احمد محمد بالمركز الثاني بزمن 8:03:58 دقائق وفوز لاعب البسيتين حسن طالب عقيل بالمركز الثالث بزمن 9:04:03 دقائق.
أما النتائج النهائية لفئة البراعم (البنات) فقد أسفرت عن فوز لاعبة البسيتين فردوس العربي بالمركز الأول بزمن 8:42:23 دقائق وفوز لاعبة أم الحصم فاطمة حسين حبيب بالمركز الثاني بزمن 9:23:52 دقائق وفوز لاعبة أم الحصم مريم عثمان حسن بالمركز الثالث بزمن 10:00:50 دقائق.
وبعد نهاية السباقات توج السيد محمد عبداللطيف بن جلال الأبطال بمشاركة عضو مجلس الإدارة رقية الغسرة.
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