توجهم محمد بن جلال..الرفاع الشرقي بطلا لاختراق الضاحية للعموم والبسيتين بطلا للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العموم‭ ‬للأندية‭ ‬لاختراق‭ ‬الضاحية‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬السبت‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬برعاية‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمشاركة‭ ‬ستة‭ ‬أندية‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬الأهلي،‭ ‬البسيتين،‭ ‬الحالة،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬وبمشاركة‭ ‬30‭ ‬لاعبا‭ ‬بفئة‭ ‬العموم‭.‬

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬حصد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬ثانيا‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬والحالة‭ ‬ثالثا‭ ‬49‭ ‬نقطة،‭ ‬والشباب‭ ‬رابعا‭ ‬52‭ ‬نقطة،‭ ‬والبسيتين‭ ‬خامسا‭ ‬64‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬الفردية‭ ‬لسباق‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬ماريوس‭ ‬كيموتاي‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬24:34:08‭ ‬دقيقة،‭ ‬وفوز‭ ‬لاعب‭ ‬الشباب‭ ‬عبدالغني‭ ‬محمد‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬24:34:30‭ ‬دقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬24‭:‬57‭:‬69‭ ‬دقيقة‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬اختراق‭ ‬الضاحية‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬30‭ ‬عداء‭ ‬توج‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬باللقب‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وجاء‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬ثانيا‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬والأهلي‭ ‬ثالثا‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬والشباب‭ ‬رابعا‭ ‬60‭ ‬نقطة‭ ‬والحالة‭ ‬خامسا‭ ( ‬دخول‭ ‬فردي‭).‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬الفردية‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬حامد‭ ‬علي‭ ‬موسى‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬15‭:‬05‭:‬59‭ ‬دقيقة،‭ ‬وفوز‭ ‬لاعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬15‭:‬07‭:‬63‭ ‬دقيقة،‭ ‬وجاء‭ ‬لاعب‭ ‬الشباب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬ثالثا‭ ‬بزمن‭ ‬15‭:‬07‭:‬96‭ ‬دقيقة‭.‬

وقد‭ ‬نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بطولة‭ ‬لفئة‭ ‬البراعم‭ (‬أولاد‭) ‬بمشاركة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬وهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬البسيتين،‭ ‬الحالة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬17‭ ‬لاعبا،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬والبسيتين‭ ‬ثانيا‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬والحالة‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬44‭ ‬نقطة‭.‬

وجاءت‭ ‬النتائج‭ ‬الفردية‭ ‬لسباق‭ ‬فئة‭ ‬البراعم‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬لاعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬خالد‭ ‬طالب‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬8‭:‬00‭:‬06‭ ‬دقائق،‭ ‬وفوز‭ ‬لاعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬محمد‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬8‭:‬03‭:‬58‭ ‬دقائق‭ ‬وفوز‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬حسن‭ ‬طالب‭ ‬عقيل‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬9‭:‬04‭:‬03‭ ‬دقائق‭.‬

أما‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لفئة‭ ‬البراعم‭ (‬البنات‭) ‬فقد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬لاعبة‭ ‬البسيتين‭ ‬فردوس‭ ‬العربي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬8‭:‬42‭:‬23‭ ‬دقائق‭ ‬وفوز‭ ‬لاعبة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬فاطمة‭ ‬حسين‭ ‬حبيب‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬9‭:‬23‭:‬52‭ ‬دقائق‭ ‬وفوز‭ ‬لاعبة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬مريم‭ ‬عثمان‭ ‬حسن‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬10‭:‬00‭:‬50‭ ‬دقائق‭.‬

وبعد‭ ‬نهاية‭ ‬السباقات‭ ‬توج‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬الأبطال‭ ‬بمشاركة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رقية‭ ‬الغسرة‭.‬