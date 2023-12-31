المكحل: افتقدنا اللمسة الأخيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
وصف فاضل المكحل مشرف طائرة الدير مباراة فريقه أمام فريق المعامير في الجولة الثالثة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة بأنها جاءت متكافئة في أشواطها الأربعة.
وكان المعامير قد فاز في اللقاء بثلاثة أشواط مقابل شوط، وهو الفوز الأول له.
وقال المكحل إن الفريقين بناء على معطيات المباراة يستحقان الفوز، وأن فريقه افتقد اللمسة الأخيرة في النقاط الأخيرة من الأشواط، مهنئا فريق المعامير على الفوز، ومتمنيا حظا أوفر لفريقه في قادم المباريات.
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