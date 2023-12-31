المكحل: افتقدنا اللمسة الأخيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

وصف‭ ‬فاضل‭ ‬المكحل‭ ‬مشرف‭ ‬طائرة‭ ‬الدير‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأنها‭ ‬جاءت‭ ‬متكافئة‭ ‬في‭ ‬أشواطها‭ ‬الأربعة‭.‬

وكان‭ ‬المعامير‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬المكحل‭ ‬إن‭ ‬الفريقين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معطيات‭ ‬المباراة‭ ‬يستحقان‭ ‬الفوز،‭ ‬وأن‭ ‬فريقه‭ ‬افتقد‭ ‬اللمسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الأشواط،‭ ‬مهنئا‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬على‭ ‬الفوز،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬حظا‭ ‬أوفر‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‭.‬