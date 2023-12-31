القيم: الفوز منحنا دافعا للمباريات القادمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يرى‭ ‬حسن‭ ‬القيم‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬طائرة‭ ‬المعامير‭ ‬أن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الدير‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬منحهم‭ ‬دافعا‭ ‬لخوض‭ ‬بقية‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬جعلتهم‭ ‬يحققون‭ ‬فوزهم‭ ‬الأول‭ ‬قال‭ ‬القيم‭: ‬كانت‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬رغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬مسلسل‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تكرار‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬أثرا‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬اللاعب،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬وضعوه‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬متكافئان‭.‬

ويرى‭ ‬لاعب‭ ‬المعامير‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬يمثل‭ ‬فاتحة‭ ‬خير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم،‭ ‬وأن‭ ‬الفوز‭ ‬يعطيهم‭ ‬دافعا‭ ‬لبلوغ‭ ‬المربع‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬ليس‭ ‬سهلا‭.‬