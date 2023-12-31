القيم: الفوز منحنا دافعا للمباريات القادمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يرى حسن القيم لاعب مركز 2 في فريق طائرة المعامير أن حصولهم على الفوز من مباراة الدير دون شك منحهم دافعا لخوض بقية المباريات القادمة.
وردا على سؤالنا بشأن الأسباب التي جعلتهم يحققون فوزهم الأول قال القيم: كانت لدى اللاعبين رغبة كبيرة في وقف مسلسل الهزائم التي تعرضوا لها، إذ إن تكرار الخسارة من شأنها أن تترك أثرا سلبيا على اللاعب، وهذا ما وضعوه بعين الاعتبار، خاصة أن الفريقين متكافئان.
ويرى لاعب المعامير أن الفوز يمثل فاتحة خير بالنسبة لهم، وأن الفوز يعطيهم دافعا لبلوغ المربع رغم أن الطريق ليس سهلا.
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