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سيد حسن: أخطاؤنا وعدم تقدير المنافس

12/31/2023 7:20:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

عزا‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬سيد‭ ‬ماجد‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬البسيتين‭ ‬تأخر‭ ‬فريقه‭ ‬بشوطين‭ ‬أمام‭ ‬التضامن‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬للمباراة‭ ‬إلى‭ ‬الأخطاء‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبوها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تقدير‭ ‬المنافس‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬مصاحبة‭ ‬التوفيق‭ ‬لبعض‭ ‬اللاعبين‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬إنه‭ ‬شخصيا‭ ‬لعب‭ ‬مرارا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬ويعرفه‭ ‬جيدا،‭ ‬فإذا‭ ‬منحته‭ ‬الفرصة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬سيسبب‭ ‬لك‭ ‬مشاكل‭ ‬جمة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وعن‭ ‬عودة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬جو‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬شوطين‭ ‬خاسرين‭ ‬قال‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭: ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمامهم‭ ‬إلا‭ ‬إنقاذ‭ ‬الفريق‭ ‬وأنفسهم،‭ ‬ومحاولة‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه،‭ ‬أضف‭ ‬لذلك‭ ‬التغييرات‭ ‬أعطت‭ ‬إضافة‭ ‬للفريق،‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المستبدلين‭ ‬كانوا‭ ‬سيئين،‭ ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يصاحبهم‭ ‬التوفيق‭.‬

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