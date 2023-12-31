سيد حسن: أخطاؤنا وعدم تقدير المنافس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
عزا سيد حسن سيد ماجد لاعب مركز 4 في صفوف البسيتين تأخر فريقه بشوطين أمام التضامن قبل أن يعود ابتداء من الشوط الثالث للمباراة إلى الأخطاء المباشرة التي ارتكبوها فضلا عن عدم تقدير المنافس إضافة إلى عدم مصاحبة التوفيق لبعض اللاعبين.
وقال لاعب البسيتين إنه شخصيا لعب مرارا أمام فريق التضامن ويعرفه جيدا، فإذا منحته الفرصة من البداية سيسبب لك مشاكل جمة، وهذا ما حصل لهم في المباراة.
وعن عودة الفريق إلى جو المباراة بعد شوطين خاسرين قال سيد حسن: لم يكن أمامهم إلا إنقاذ الفريق وأنفسهم، ومحاولة العودة بقوة في المباراة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أضف لذلك التغييرات أعطت إضافة للفريق، ولا يعني أن المستبدلين كانوا سيئين، غير أنهم لم يصاحبهم التوفيق.
MENAFN31122023000055011008ID1107672856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.