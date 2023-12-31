الشباب يتفوق على اتحاد الريف((العرب)) يقود عالي إلى الفوز على بني جمرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قاد علي حبيب العرب فريقه عالي إلى الفوز على فريق بني جمرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 19-25، 28-26، 20-25، 25-23، 16-14 إذ قدم العرب مردودا هجوميا إيجابيا رجح معه كفة فريقه، في لقاء الجولة الثالثة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة، والذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقاده الدولي محمد عباس (1) وعلي مجيبل(2)، وبهذه النتيجة تساوى الفريقان في رصيدهما ولكل منهما 7 نقاط.
قدم الفريقان مباراة متكافئة، وحفلت باللقطات الهجومية وتشكيل حائط الصد، وقد دفع بني جمرة ثمن إضاعة الإرسال في الشوط الفاصل الذي أنهاه علي العرب بنجاح لصالح فريقه عالي.
وفي المباراة الثانية سجل فريق الشباب تفوقا على حساب فريق اتحاد الريف بثلاثية نظيفة 25-18، 25-21، 28-26 في اللقاء الذي أداره الدوليان سيد محمد الموسوي(1) وجعفر إبراهيم(2)، ليرفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط، وبقي اتحاد الريف بدون رصيد.
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