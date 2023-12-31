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الشباب يتفوق على اتحاد الريف((العرب)) يقود عالي إلى الفوز على بني جمرة

12/31/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قاد‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬العرب‭ ‬فريقه‭ ‬عالي‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬28‭-‬26،‭ ‬20‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬16‭-‬14‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬العرب‭ ‬مردودا‭ ‬هجوميا‭ ‬إيجابيا‭ ‬رجح‭ ‬معه‭ ‬كفة‭ ‬فريقه،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬مجيبل‭(‬2‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تساوى‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬رصيدهما‭ ‬ولكل‭ ‬منهما‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة،‭ ‬وحفلت‭ ‬باللقطات‭ ‬الهجومية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وقد‭ ‬دفع‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬ثمن‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬علي‭ ‬العرب‭ ‬بنجاح‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬عالي‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬سجل‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬تفوقا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬28-26‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭(‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭(‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭.‬

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