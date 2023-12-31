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رضا: تراجع جودة الإرسال وغيره وراء الخسارة

12/31/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أرجع‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭ ‬رضا‭ ‬أحمد‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬رغم‭ ‬تقدمه‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أسباب‭ ‬ويأتي‭ ‬تراجع‭ ‬جودة‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬التركيز‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإرهاق‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬غير‭ ‬متعود‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط،‭ ‬وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لأشواطها‭ ‬الخمسة‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنافس‭ ‬لها‭ ‬دور،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬التشكيل‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬آخر‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬له‭ ‬هل‭ ‬توقع‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬عليه‭ ‬المباراة‭ ‬قائلا‭: ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقعه،‭ ‬فالمباراة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين‭. ‬وأنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬يمكنه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ويقلب‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحه،‭ ‬وأكده‭ ‬لنا‭ ‬المدرب‭ ‬يونس‭ ‬الهدار،‭ ‬وطالبنا‭ ‬باللعب‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬الحكم‭ ‬النهائية‭.‬

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