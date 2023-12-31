رضا: تراجع جودة الإرسال وغيره وراء الخسارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أرجع لاعب مركز 2 في صفوف طائرة التضامن رضا أحمد خسارة فريقه أمام البسيتين رغم تقدمه بشوطين نظيفين إلى عدة أسباب ويأتي تراجع جودة الإرسال في مقدمتها فضلا عن غياب التركيز. إضافة إلى الإرهاق إذ إن الفريق غير متعود على اللعب خمسة أشواط، وهذه المباراة الثانية التي تمتد لأشواطها الخمسة.
وتابع قائلا: لا ننسى خبرة لاعبي المنافس لها دور، فضلا عن تغيير التشكيل لعب دورا آخر.
وردا على سؤالنا له هل توقع السيناريو الذي انتهت عليه المباراة قائلا: لم يكن يتوقعه، فالمباراة كانت في طريقها إلى التضامن خاصة بعد التقدم بشوطين نظيفين. وأنهم يعرفون أن المنافس يمكنه في أي لحظة أن يعود ويقلب الأمور لصالحه، وأكده لنا المدرب يونس الهدار، وطالبنا باللعب حتى صافرة الحكم النهائية.
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