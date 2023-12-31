وصول محترفي النصر ودار كليب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البورتريكي‭ ‬‮«‬بيليه‮»‬‭ ‬محترف‭ ‬صفوف‭ ‬طائرة‭ ‬النصر‭ ‬وباشر‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬فريقه،‭ ‬وكذلك‭ ‬البرازيلي‭ ‬‮«‬كايو‮»‬‭ ‬محترف‭ ‬طائرة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬استعدادا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بتدريبات‭ ‬الفريق‭.‬

ويأتي‭ ‬تعاقد‭ ‬النصر‭ ‬مع‭ ‬بيليه‭ ‬لتعزيز‭ ‬مركز‭ ‬4،‭ ‬بينما‭ ‬تعاقد‭ ‬النصر‭ ‬مع‭ ‬كايو‭ ‬لتقوية‭ ‬مركز2‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬يملك‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وتنتظره‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬الأول‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬نتيجتها‭ ‬كثيرا،‭ ‬بينما‭ ‬يملك‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وتنتظره‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬المتصدر،‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬نتيجتها‭ ‬كثيرا‭.‬