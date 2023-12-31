وصول محترفي النصر ودار كليب

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
وصل كل من البورتريكي «بيليه» محترف صفوف طائرة النصر وباشر التدريبات مع فريقه، وكذلك البرازيلي «كايو» محترف طائرة دار كليب استعدادا للالتحاق بتدريبات الفريق.
ويأتي تعاقد النصر مع بيليه لتعزيز مركز 4، بينما تعاقد النصر مع كايو لتقوية مركز2.
والجدير بالذكر أن النصر يملك نقطة واحدة ويحتل المركز السادس، وتنتظره مباراة مهمة أمام النجمة في ختام الدور السداسي الأول ويعول على نتيجتها كثيرا، بينما يملك دار كليب 10 نقاط في المركز الثاني، وتنتظره هو الآخر مباراة مهمة مع الأهلي المتصدر، ويعول على نتيجتها كثيرا.
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