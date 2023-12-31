الإصابة تغيّب الصياد عن معسكر فرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يغيب‭ ‬قائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬عن‭ ‬معسكر‭ ‬فرنسا‭ ‬الذي‭ ‬سيقيمه‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

ويغيب‭ ‬الصياد‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬المعسكر‭ ‬بسبب‭ ‬خضوعه‭ ‬لبرنامج‭ ‬علاج‭ ‬طبيعي،‭ ‬يجهزه‭ ‬للمعترك‭ ‬الرسمي‭ ‬مباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬القائمة‭ ‬المغادرة‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬حسن‭ ‬شهاب،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬عادل‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬محمد،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس‭ ‬وعلي‭ ‬العشيري‭.‬