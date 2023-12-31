الإصابة تغيّب الصياد عن معسكر فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يغيب قائد منتخبنا الوطني لكرة اليد حسين الصياد عن معسكر فرنسا الذي سيقيمه «الأحمر» تحضيرًا للبطولة الآسيوية 21 التي ستحتضنها مملكة البحرين الشهر المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025.
ويغيب الصياد عن قائمة المعسكر بسبب خضوعه لبرنامج علاج طبيعي، يجهزه للمعترك الرسمي مباشرة، فيما ضمت القائمة المغادرة كلا من: علي عيد، حسن شهاب، حسن السماهيجي، محمد حميد، هشام أحمد، قاسم قمبر، محمد عبدالرضا، أحمد رضا، أحمد جلال، محمد ميرزا سلمان، محمد عبدالحسين، مجتبى الزيمور، عبدالله الزيمور، حسن مدن، أحمد المقابي، عادل محمد، علي ميرزا سلمان، حسن ميرزا سلمان، محمد حبيب أحمد، محمد حبيب محمد، جاسم خميس وعلي العشيري.
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