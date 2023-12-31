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إنهاء عمل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري

12/31/2023 7:14:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عمل المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حسبما قال المتحدث باسم الأمين العام، الأحد.


على مر السنين، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية ووجدت أن 3 أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة مذنبون فيما يتعلق بوفاة الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير 2005.


أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أحكاما بالسجن المؤبد على الثلاثة .


ونفى مسؤولو حزب الله مرارا وتكرارا تورط أعضاء في الجماعة في الهجوم الانتحاري ورفضوا التعامل مع المحكمة، وأدى التفجير إلى مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226.


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