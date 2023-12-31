وقفة بالرصيفة دعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربهم على المخدرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت فاعليات رسمية وشعبية وشبابية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء وقفة تضامنية أمام مبنى متصرفية اللواء دعما لجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها على المخدرات وعصابات التهريب.
وشارك في الوقفة عدد كبير من أبناء مدينة الرصيفة وممثلون عن الدوائر الرسمية والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية في مدينة الرصيفة.
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