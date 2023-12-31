إيه بي سي: حاملة الطائرات جيرالد فورد ستغادر الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، مع جميع السفن الهجومية المرافقة لها.
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" بالإبحار إلى شرق البحر المتوسط لدعم "إسرائيل" في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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