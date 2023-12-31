اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خانيونس
التاريخ
12/31/2023 7:14:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.
ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التقدم نحو وسط خان يونس من عدة محاور، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.
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