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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خانيونس

12/31/2023 7:14:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.


ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التقدم نحو وسط خان يونس من عدة محاور، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.


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