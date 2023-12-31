جيش الاحتلال يتوقع استمرار حرب غزة طوال 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع حربا طويلة ضد حركة حماس في قطاع غزة تستمر طيلة عام 2024 بأكمله.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري قوله إن من المقرر تسريح بعض جنود الاحتياط هذا الأسبوع بما يؤدي إلى "إنعاش الاقتصاد".
وأضاف أن الجيش "يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، من منطلق أنه ستكون هناك حاجة إلينا للقيام بمهام إضافية ومواصلة القتال خلال العام المقبل بأكمله".
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