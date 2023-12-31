جيش الاحتلال يتوقع استمرار حرب غزة طوال 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع حربا طويلة ضد حركة حماس في قطاع غزة تستمر طيلة عام 2024 بأكمله.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري قوله إن من المقرر تسريح بعض جنود الاحتياط هذا الأسبوع بما يؤدي إلى "إنعاش الاقتصاد".



وأضاف أن الجيش "يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، من منطلق أنه ستكون هناك حاجة إلينا للقيام بمهام إضافية ومواصلة القتال خلال العام المقبل بأكمله".

