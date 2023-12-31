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العقبة تستقبل العام الجديد بالتضامن مع غزة

12/31/2023 7:14:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبلت محافظة العقبة العام الجديد، بالتضامن مع قطاع غزة وادانة العدوان الغاشم المتواصل منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023.
وفي رسالة تضامنية، استقبلت العقبة بداية العام الجديد بوقفة صامته تضامنا مع الاهل في قطاع غزة الصامدة ضد العدوان.


ورفع المشاركون شعارات باللغة العربية والإنجليزية تدين العدوان وتطالب بوقف اطلاق النار والحرب المستعرة على القطاع.


واستعرض المشاركون الذين رفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية على ضرورة المزيد من الدعم الإنساني والاغاثي للأهل في غزة.


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