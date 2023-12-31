العقبة تستقبل العام الجديد بالتضامن مع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبلت محافظة العقبة العام الجديد، بالتضامن مع قطاع غزة وادانة العدوان الغاشم المتواصل منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023.
وفي رسالة تضامنية، استقبلت العقبة بداية العام الجديد بوقفة صامته تضامنا مع الاهل في قطاع غزة الصامدة ضد العدوان.
ورفع المشاركون شعارات باللغة العربية والإنجليزية تدين العدوان وتطالب بوقف اطلاق النار والحرب المستعرة على القطاع.
واستعرض المشاركون الذين رفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية على ضرورة المزيد من الدعم الإنساني والاغاثي للأهل في غزة.
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