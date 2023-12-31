بوابل من صواريخ M90.. المقاومة تقصف تل ابيب مع أول دقائق العام الجديد - فيديو

بوابل من صواريخ M90.. المقاومة تقصف تل ابيب مع أول دقائق العام الجديد - فيديو
التاريخ
12/31/2023 7:14:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مع بداية ساعات عام 2024، أطلقت كتائب القسام، وابل من الصواريخ نحو تل أبيب.
وقالت الكتائب في بيان لها، عبر "تيليجرام" إنها قصفت "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
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