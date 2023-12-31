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بوابل من صواريخ M90.. المقاومة تقصف تل ابيب مع أول دقائق العام الجديد - فيديو

12/31/2023 7:14:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مع بداية ساعات عام 2024، أطلقت كتائب القسام، وابل من الصواريخ نحو تل أبيب.


وقالت الكتائب في بيان لها، عبر "تيليجرام" إنها قصفت "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



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