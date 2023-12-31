Monday, 01 January 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعلام عبري: حماس انتصرت علينا وتعايدنا بالعام الجديد بقصف صاروخي كثيف

12/31/2023 7:14:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام عبرية، عناوين عدة حول الحدث الأهم في رأس السنة الجديدة، قائلة: "الجيش قال إنه دمر قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80% واليوم حماس تعايدنا بالعام الجديد بقصف صاروخي كثيف .. "حماس انتصرت علينا".
من جهتها أعلنت كتائب القسام قصف مدينة "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر بحق المدنيين.
ودوت صفارات الإنذار في كل أرجاء كيان الاحتلال في أول دقائق العام الجديد بتوقيت فلسطين المحتلة.


MENAFN31122023000208011052ID1107672822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث