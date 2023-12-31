اعلام عبري: حماس انتصرت علينا وتعايدنا بالعام الجديد بقصف صاروخي كثيف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام عبرية، عناوين عدة حول الحدث الأهم في رأس السنة الجديدة، قائلة: "الجيش قال إنه دمر قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80% واليوم حماس تعايدنا بالعام الجديد بقصف صاروخي كثيف .. "حماس انتصرت علينا".
من جهتها أعلنت كتائب القسام قصف مدينة "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر بحق المدنيين.
ودوت صفارات الإنذار في كل أرجاء كيان الاحتلال في أول دقائق العام الجديد بتوقيت فلسطين المحتلة.
MENAFN31122023000208011052ID1107672822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.