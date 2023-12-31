لا شيء من لا شيء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬ومنها‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عندما‭ ‬يتقدم‭ ‬فريق‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬فهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬‮«‬الجيب‮»‬‭ ‬ومباراة‭ ‬فريقي‭ ‬التضامن‭ ‬والبسيتين‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬مصداق‭ ‬لذلك،‭ ‬فقد‭ ‬أعطى‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬شوطين‭ ‬نظيفين،‭ ‬واعتقد‭ ‬التضامنيون‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬قادم‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬لا‭ ‬محالة،‭ ‬ولم‭ ‬يحسبوا‭ ‬أي‭ ‬حساب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬ويقلب‭ ‬الأمور‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬صفوفه‭ ‬تمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬ذات‭ ‬خبرة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬فالبسيتين‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بعد‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬الفريق‭ ‬بالزج‭ ‬بالثنائي‭ ‬إلياس‭ ‬جعفر‭ ‬وسيد‭ ‬نوح‭ ‬سيد‭ ‬حمزة‭.‬





} ‭ ‬هناك‭ ‬أناس‭ ‬يحسبون‭ ‬على‭ ‬الجسم‭ ‬الرياضي،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬شديد‭ ‬الأسف‭ ‬يتصفون‭ ‬بالأفق‭ ‬الضيق‭ ‬إن‭ ‬صحت‭ ‬التسمية،‭ ‬ويعود‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬ومن‭ ‬سار‭ ‬على‭ ‬دربهم‭ ‬يغلبون‭ ‬التفسير‭ ‬العاطفي‭ ‬خلال‭ ‬نظرتهم‭ ‬ووزنهم‭ ‬للأمور،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬تسمية‭ ‬الأشياء‭ ‬الواضحة‭ ‬وضوح‭ ‬الشمس‭ ‬بمسمياتها‭ ‬الصحيحة‭ ‬تراهم‭ ‬يصابون‭ ‬بعمى‭ ‬الألوان،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ان‭ ‬يجعل‭ ‬الأوضاع‭ ‬محلك‭ ‬سر،‭ ‬بل‭ ‬يفاقم‭ ‬من‭ ‬رداءتها‭.‬





} ‭ ‬القرار‭ ‬التحكيمي‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ ‬حيال‭ ‬احتسابه‭ ‬الكرة‭ ‬التي‭ ‬استقبلها‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بأن‭ ‬فيها‭ ‬حمل‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬الحمل،‭ ‬فالاختلاف‭ ‬هنا‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬يشم‭ ‬منها‭ ‬رائحة‭ ‬الحمل‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬ولكن‭ ‬بيت‭ ‬القصيد‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬توقيت‭ ‬احتساب‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتسم‭ ‬بالجرأة‭ ‬صحيح‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬لفظ‭ ‬أنفاسه؟‭ ‬فالسؤال‭ ‬متروك‭ ‬لخبراء‭ ‬التحكيم‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬ربط‭ ‬التفسير‭ ‬بفن‭ ‬الإخراج‭ ‬التحكيمي‭.‬





} ‭ ‬سؤال‭ ‬بريء،‭ ‬لماذا‭ ‬نظهر‭ ‬بصورة‭ ‬الشجعان‭ ‬إزاء‭ ‬الحكم‭ ‬عندما‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬الخطأ،‭ ‬بينما‭ ‬نطبطب‭ ‬على‭ ‬اللاعب،‭ ‬ونجد‭ ‬له‭ ‬الأعذار‭ ‬عندما‭ ‬يرتكب‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬الخطأ؟‭ ‬اتفقنا‭ ‬أنه‭ ‬سؤال‭ ‬بريء‭.‬