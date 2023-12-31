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جماهير دورينا

12/31/2023 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } إذا‭ ‬كان‭ ‬لقاء‭ (‬الدربي‭) ‬أو‭(‬الكلاسيكو‭)‬؛‭ (‬سمّه‭ ‬ماشئت‭) ‬والذي‭ ‬جمع‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الربع‭ ‬نهائي‭ ‬لأغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬حضوره‭ ‬الجماهيري‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ (‬نفر‭)‬؛‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ (‬الكلاسيكو‭) ‬الآخر،‭ ‬والذي‭ ‬يجمع‭ ‬المحرق‭ ‬بالأهلي‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬وأقصى‭ ‬حد‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف؛‭ ‬ولا‭ ‬أظنه‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭!‬


} وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستوعبها‭ ‬واحدٌ‭ ‬من‭ ‬ملعبي‭ ‬استاد‭ ‬خليفة‭ ‬أو‭ ‬استاد‭ ‬المحرق؛‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬الحماسة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬تغلّف‭ ‬المباريات،‭ ‬ولا‭ ‬يشعر‭ ‬اللاعب‭ ‬بأنه‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مدرجاتٍ‭ ‬شبه‭ ‬خاوية‭. ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬وضعية‭ ‬ملاعب‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬العقلانية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬ويُسرّع‭ ‬في‭ ‬تطبيقها‭.‬


} وحين‭ ‬يتم‭ ‬مقارنة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سبعينيّات‭ ‬وثمانينيّات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي؛‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬ظالمة‭ ‬كثيرا،‭ ‬لأن‭ ‬استيعاب‭ ‬الملاعب‭ ‬آنذاك‭ ‬متناسب‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري،‭ ‬وحين‭ ‬نقلت‭ ‬المباريات‭ ‬إلى‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني؛‭ ‬كانت‭ ‬فراغات‭ ‬المدرجات‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا؛‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ (‬الكلاسيكو‭) ‬النهائية،‭ ‬فالعدد‭ ‬لم‭ ‬يزد‭ ‬على‭ ‬العشرة‭ ‬آلاف‭!‬


} وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬باستثناء‭ ‬جماهير‭ ‬المحرق؛‭ ‬والأهلي‭ ‬إذا‭ ‬عادت‭ ‬بثقلها‭ ‬للمدرجات‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬فريقها‭ ‬للمنافسة‭ ‬الحقيقية،‭ ‬فإن‭ ‬جماهير‭ ‬النوادي‭ ‬الأخرى‭ ‬يبقى‭ ‬حضورها‭ ‬عاديّا‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تستوعبه‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أقل‭ ‬استيعابا‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولذا‭ ‬كان‭ ‬حديث‭ ‬الدكتور‭ ‬عسكر‭ ‬والمهندس‭ ‬العثمان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬عن‭ ‬توسعة‭ ‬الملاعب‭ ‬بالأندية‭ ‬واقعيا‭ ‬ويُبنى‭ ‬عليه‭.‬


} وهذا‭ ‬لا‭ ‬يلغي‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬الاستاد‭ ‬الكبير‭ ‬المزمع‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬الصخير؛‭ ‬ضمن‭ ‬المدينة‭ ‬الرياضية‭ ‬المتوقعة؛‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬الاستاد‭ ‬للمهرجانات‭ ‬الرياضية‭ ‬والوطنية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬استضافة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السعودية،‭ ‬ولن‭ ‬تبخل‭ ‬علينا‭ ‬بذلك‭ ‬الجزء،‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬شك‭ ‬واحة‭ ‬لمعسكرات‭ ‬منتخبات‭ ‬عالمية‭.‬


} على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬الجماهير‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تغيير‭ ‬ولاءاتها؛‭ ‬ولذا‭ ‬هي‭ ‬للمحرق‭ ‬والأهلي‭ ‬الأكبر‭ ‬والتي‭ ‬تتوارث‭ ‬هذه‭ ‬الولاءات‭ ‬جيل‭ ‬بعد‭ ‬جيل؛‭ ‬قد‭ ‬تُغيّبها‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ (‬حياء‭) ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬ولكنها‭ ‬تعود‭ ‬بسرعة‭ ‬للظهور‭ ‬والمؤازرة‭ ‬متى‭ ‬رأتها‭ ‬تستعيد‭ ‬نجوميتها،‭ ‬فالنتائج‭ ‬مهمة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الحضور،‭ ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬منتخباتنا‭ ‬متى‭ ‬جاءت‭ ‬إيجابية‭.‬

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