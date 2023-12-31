2023.. ((النمو الاقتصادي)) و((سواعد الغيث))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مع بداية العام الجديد يسترجع الناس المواقف والأزمات، والقصص والحكايات، والإنجازات والتحديات، التي مرت بهم ومجتمعهم في العام الماضي، من أجل الاستفادة من الدروس والعبر، ومن أجل بث روح الأمل وتجاوز الألم، ومن أجل تعزيز الإصرار والعزيمة لتحقيق الهدف.
بعيدا عن الشخصيات والمسميات، حول أبرز الأسماء التي كان لها دور مؤثر وإسهامات متميزة في بلادنا العام الماضي، وهي أسماء كثيرة وعديدة، ولها كل التقدير والامتنان.. وسعيا لإبراز الحدث الأكثر تميزا، والإنجاز الأكبر نجاحا، وما أكثر وأكبر الأحداث والنجاحات في بلادنا في العام الماضي، وهي مصدر فخر واعتزاز.
إلا أن الأمر الذي استوقفني شخصيا في إنجازات ومبادرات ونجاحات عام 2023 هو: نتائج التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من عام 2023، وكذلك جهود فريق «سواعد الغيث»، وهو فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وقيامه بأداء مهمته الإنسانية جراء زلزال تركيا في فبراير 2023.
ذلك أن في نتائج التقرير الاقتصادي، وجهود فريق «سواعد الغيث»، صفحات مضيئة ونقطة تحول بارزة للعمل الوطني في البلاد، في الشأن الاقتصادي والاستثماري، وفي الشأن الدبلوماسي والعسكري، وكذلك الإنساني والإغاثي، تنفيذا للرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبسواعد أبناء البحرين من أعضاء «فريق البحرين» جميعا.
التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2023 سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%. وكشفت نتائج التقرير دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6%، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2%.. هذا بجانب أمور إيجابية عديدة كالحصول على المراكز المتقدمة والمراتب الأولى في مؤشرات التنافسية وغيرها.
الأمر الذي يستوجب منا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وفريق البحرين في الوزارة، على جهودهم المتواصلة والنتائج المتميزة لحاضر ومستقبل البلاد.
أما فريق «سواعد الغيث» فقد شكل نقلة نوعية في الجهود الإغاثية لمملكة البحرين، وتطورا بارزا في مجال الدبلوماسية الإنسانية، عبر أداء رسالة نبيلة في تقديم الدعم، ومد سواعد العون، للمتضررين والضحايا والناجين، وأعلى معايير الأمن والسلامة، والأداء بكل مهنية واحترافية، والتعامل مع الظروف غير الطبيعية، كما حصل في الزلزال المدمر الذي أصاب سوريا وتركيا، وقصص النجاح الإنسانية التي حققها فريق «سواعد الغيث» بقيادة مباشرة من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي.
فخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكل التحية والإشادة لفريق «سواعد الغيث» من الرجال البواسل بالحرس الملكي في قوة دفاع البحرين.
ونسأل الله تعالى أن يكون عام 2024 عام خير وازدهار، وتقدم ونجاح، لمملكة البحرين.. قيادة وحكومة وشعبا.. وكل عام وأنتم بخير.
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