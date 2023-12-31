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2023.. ((النمو الاقتصادي)) و((سواعد الغيث))

12/31/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬يسترجع‭ ‬الناس‭ ‬المواقف‭ ‬والأزمات،‭ ‬والقصص‭ ‬والحكايات،‭ ‬والإنجازات‭ ‬والتحديات،‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بهم‭ ‬ومجتمعهم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬والعبر،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬بث‭ ‬روح‭ ‬الأمل‭ ‬وتجاوز‭ ‬الألم،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الإصرار‭ ‬والعزيمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭.‬

بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمسميات،‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مؤثر‭ ‬وإسهامات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬أسماء‭ ‬كثيرة‭ ‬وعديدة،‭ ‬ولها‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭.. ‬وسعيا‭ ‬لإبراز‭ ‬الحدث‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزا،‭ ‬والإنجاز‭ ‬الأكبر‭ ‬نجاحا،‭ ‬وما‭ ‬أكثر‭ ‬وأكبر‭ ‬الأحداث‭ ‬والنجاحات‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬استوقفني‭ ‬شخصيا‭ ‬في‭ ‬إنجازات‭ ‬ومبادرات‭ ‬ونجاحات‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬هو‭: ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وكذلك‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الملكي‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وقيامه‭ ‬بأداء‭ ‬مهمته‭ ‬الإنسانية‭ ‬جراء‭ ‬زلزال‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وجهود‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬،‭ ‬صفحات‭ ‬مضيئة‭ ‬ونقطة‭ ‬تحول‭ ‬بارزة‭ ‬للعمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬وفي‭ ‬الشأن‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والعسكري،‭ ‬وكذلك‭ ‬الإنساني‭ ‬والإغاثي،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وبسواعد‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬جميعا‭.‬

التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬سجل‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5‭%‬‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بارتفاع‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬بنسبة‭ ‬4.5%‭. ‬وكشفت‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬دور‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬83‭.‬6‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬استقر‭ ‬متوسط‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬المستهلك‭ (‬التضخم‭) ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬2‭%.. ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬أمور‭ ‬إيجابية‭ ‬عديدة‭ ‬كالحصول‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمراتب‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬وغيرها‭.‬

الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬والنتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬لحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬البلاد‭.‬

أما‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬شكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الإغاثية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬عبر‭ ‬أداء‭ ‬رسالة‭ ‬نبيلة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم،‭ ‬ومد‭ ‬سواعد‭ ‬العون،‭ ‬للمتضررين‭ ‬والضحايا‭ ‬والناجين،‭ ‬وأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬والأداء‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭ ‬واحترافية،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭.‬

فخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكل‭ ‬التحية‭ ‬والإشادة‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬سواعد‭ ‬الغيث‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬بالحرس‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

ونسأل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬عام‭ ‬خير‭ ‬وازدهار،‭ ‬وتقدم‭ ‬ونجاح،‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭.. ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬وأنتم‭ ‬بخير‭.‬

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