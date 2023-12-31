تنين غير عادي يظهر في قرية سيبيرية

وأضاف‭ ‬ميخائيل‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬صنع‭ ‬منحوتة‭ ‬جديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية،‭ ‬وكذلك‭ ‬لأنه‭ ‬قد‭ ‬صنع‭ ‬تماثيل‭ ‬كل‭ ‬الحيوانات‭ ‬رموز‭ ‬الأعوام‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭. ‬ولما‭ ‬سمع‭ ‬إنوكينتي‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬قرر‭ ‬تولي‭ ‬المهمة‭ ‬بنفسه،‭ ‬فأنتج‭ ‬تمثالا‭ ‬للتنين،‭ ‬له‭ ‬استخدام‭ ‬عملي‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدمه‭ ‬أهل‭ ‬القرية‭ ‬كحاوية‭ ‬قمامة‭.‬

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