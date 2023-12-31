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تنين غير عادي يظهر في قرية سيبيرية

12/31/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) متابعة‭ ‬لتقليد‭ ‬عائلي،‭ ‬صنع‭ ‬إنوكينتي‭ ‬بوبوسوف‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬والبا‭ ‬بجمهورية‭ ‬ياكوتيا‭ ‬في‭ ‬سيبيريا‭ ‬الروسية،‭ ‬تمثالا‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬تنين،‭ ‬رمز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بحسب‭ ‬التقويم‭ ‬الصيني،‭ ‬من‭ ‬روث‭ ‬البقر‭. ‬أفاد‭ ‬بذلك‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬شقيقه‭ ‬النحات‭ ‬ميخائيل‭ ‬بوبوسوف‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬تماثيل‭ ‬جميع‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬أعوام‭ ‬التقويم‭ ‬الصيني،‭ ‬من‭ ‬روث‭ ‬البقر‭. ‬وقد‭ ‬ساعده‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شقيقاه‭ ‬إيفان‭ ‬وإينوكينتي،‭ ‬ومن‭ ‬آخر‭ ‬إبداعاتهم‭ ‬تمثال‭ ‬عملاق‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬أرنب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬قرع‭ ‬الطبول،‭ ‬صنعوه‭ ‬بمناسبة‭ ‬قدوم‭ ‬عيد‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الماضي‭ (‬عام‭ ‬الأرنب‭ ‬وفق‭ ‬التقويم‭ ‬الصيني‭). ‬

وأضاف‭ ‬ميخائيل‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬صنع‭ ‬منحوتة‭ ‬جديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية،‭ ‬وكذلك‭ ‬لأنه‭ ‬قد‭ ‬صنع‭ ‬تماثيل‭ ‬كل‭ ‬الحيوانات‭ ‬رموز‭ ‬الأعوام‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭. ‬ولما‭ ‬سمع‭ ‬إنوكينتي‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬قرر‭ ‬تولي‭ ‬المهمة‭ ‬بنفسه،‭ ‬فأنتج‭ ‬تمثالا‭ ‬للتنين،‭ ‬له‭ ‬استخدام‭ ‬عملي‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدمه‭ ‬أهل‭ ‬القرية‭ ‬كحاوية‭ ‬قمامة‭.‬

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