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النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري

12/31/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قد‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صارم‭ ‬كما‭ ‬يُعتقد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬سويدية‭ ‬جديدة‭. ‬ووفق‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬غوتنبرغ‭ ‬السويدية،‭ ‬فإن‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬معتدل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربوهيدرات،‭ ‬يساعد‭ ‬المصابين‭ ‬بداء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬متوازنة‭ ‬للسكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬وفي‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬يقوم‭ ‬البنكرياس‭ ‬بإنتاج‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الأنسولين‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬ينتجه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لمساعدة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الخلايا‭ ‬لاستخدامه‭ ‬كطاقة‭. ‬وبدون‭ ‬الأنسولين‭ ‬يتراكم‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬تلفا‭ ‬خطيرا‭ ‬في‭ ‬الأعضاء‭. ‬وخلال‭ ‬الدراسة‭ ‬اختار‭ ‬الباحثون‭ ‬25‭ ‬رجلا‭ ‬و25‭ ‬امرأة‭ ‬مصابين‭ ‬بداء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول،‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬تناول‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬الكربوهيدرات،‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬معتدل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬مع‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬الكربوهيدرات‭. ‬وكان‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬وأخذوا‭ ‬جرعات‭ ‬أنسولين‭. ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬جهاز‭ ‬مراقبة‭ ‬مستمرة‭ ‬لسكر‭ ‬الدم‭ ‬لتسجيل‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬كل‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬16‭ ‬أسبوعا‭. ‬وتضمن‭ ‬كلا‭ ‬النظامين‭ ‬الغذائيين‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬صحية‭ ‬من‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬الغنية‭ ‬بالألياف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخضار،‭ ‬والدهون‭ ‬غير‭ ‬المشبعة،‭ ‬والمكسرات،‭ ‬والبذور،‭ ‬والبقوليات‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬النطاق‭ ‬المستهدف‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ (‬68‭ ‬دقيقة‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭) ‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتبعون‭ ‬نظاما‭ ‬غذائيا‭ ‬معتدلا‭ ‬منخفض‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬التقليدي‭ ‬عالي‭ ‬الكربوهيدرات‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬انخفض‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستغرقه‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بمقدار‭ ‬85‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

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