Monday, 01 January 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقاء قريب قد يجمع الملك تشارلز بالأمير هاري وميغان ماركل

12/31/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬للقاء‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬ماركل‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭. ‬وقالت‭ ‬الخبيرة‭ ‬الملكية‭ ‬إنجريد‭ ‬سيوارد‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬جي‭ ‬بي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬الزوجين‭ ‬‮«‬يحتاجان‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬وبركاته‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬يحتاجهما‭ ‬الملك‮»‬،‭ ‬وهما‭ ‬يشعران‭ ‬أنهما‭ ‬سوف‭ ‬يرانه‭.
‬وأضافت‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬يريد‭ ‬رؤية‭ ‬ابنه‭ ‬وأحفاده،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬دعاهم‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬بالمورال،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يحضروا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬قد‭ ‬قضى‭ ‬أول‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬قضى‭ ‬فيها‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬تحدث‭ ‬الأمير‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬له‭ ‬دون‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬البديل‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬اشترى‭ ‬وميغان‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬شجرة‭ ‬رائعة‭ ‬لمنزلهما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأضاف‭ ‬أنهما‭ ‬قاما‭ ‬بشراء‭ ‬‮«‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬أشجار‭ ‬التنوب‮»‬‭ ‬وزيناها‭ ‬بزخرفة‭ ‬خاصة‭ ‬جدًا‭ ‬تكريمًا‭ ‬لعائلته‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

MENAFN31122023000055011008ID1107672815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث