مطعم نصيف يفوز بجائزة أفضل مطعم بحريني لسنة 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجلة FACT فوز مطعم نصيف بجائزة أفضل مطعم بحريني لسنة 2023؛ وذلك لتقديمه العديد من الأطعمة ضمن المطبخ «الشرق أوسطي».
ويرتاد المواطنون والسياح المطعم بشكل مستمر، وله العديد من الفروع في أنحاء مملكة البحرين ومنها فرع المطعم في مشروع «سعادة بالمحرق» والذي يطلّ بإطلالة ساحرة على الشاطئ، ويعتبر مكانًا مميزًا وسط أجواء رائعة وخلّابة، وتقديمه لمختلف الأطباق العربية والآسيوية، ومختلف المشروعات والحلويات التي يعرضها داخل وخارج المطعم.
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