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مطعم نصيف يفوز بجائزة أفضل مطعم بحريني لسنة 2023

12/31/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مجلة‭ ‬ FACT ‭ ‬فوز‭ ‬مطعم‭ ‬نصيف‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مطعم‭ ‬بحريني‭ ‬لسنة‭ ‬2023؛‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديمه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬ضمن‭ ‬المطبخ‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬أوسطي‮»‬‭.‬

ويرتاد‭ ‬المواطنون‭ ‬والسياح‭ ‬المطعم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وله‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنها‭ ‬فرع‭ ‬المطعم‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سعادة‭ ‬بالمحرق‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يطلّ‭ ‬بإطلالة‭ ‬ساحرة‭ ‬على‭ ‬الشاطئ،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مكانًا‭ ‬مميزًا‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬رائعة‭ ‬وخلّابة،‭ ‬وتقديمه‭ ‬لمختلف‭ ‬الأطباق‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬ومختلف‭ ‬المشروعات‭ ‬والحلويات‭ ‬التي‭ ‬يعرضها‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المطعم‭.‬

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