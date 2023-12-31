لـولـو لـلـصـرافـة تحـتـفـل بافـتـتـاح الفرع الـ100

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعيد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويرفع‭ ‬عدد‭ ‬الفروع‭ ‬التابعة‭ ‬لـلولو‭ ‬المالية‭ ‬القابضة‭ ‬إلى‭ ‬314‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتم‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬رقم‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ساتيش‭ ‬كومار‭ ‬سيفان،‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬للهند،‭ ‬بدبي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أديب‭ ‬أحمد،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬لولو‭ ‬المالية‭ ‬القابضة‭ ‬وريتشارد‭ ‬واسون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬لولو‭ ‬المالية‭ ‬القابضة‭ ‬بحضور‭ ‬موقر‭ ‬للإدارة‭ ‬العليا‭ ‬للشركة‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ساتيش‭ ‬كومار‭ ‬سيفان،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬النمو‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬شركة‭ ‬لولو‭ ‬للصرافة‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬تفانيها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الأساسية‭. ‬ويعد‭ ‬الفرع‭ ‬رقم‭ ‬100‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أديب‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالنهج‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬عملياتنا،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬النزاهة‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬أعمالنا‭. ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬بنشاط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬مع‭ ‬إدراك‭ ‬أهمية‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للجميع‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‮»‬،‭ ‬ويتماشى‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الأوسع‭ ‬لإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬والبيئة‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭. ‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والحكومة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬فعالاً‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬نمونا‭. ‬رؤيتهم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتزامهم‭ ‬بالتميز‭ ‬وفرت‭ ‬أساسًا‭ ‬متينًا‭ ‬لنجاحنا‭.‬

وبينما‭ ‬نحتفل‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬تظل‭ ‬شركة‭ ‬لولو‭ ‬للصرافة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بدعم‭ ‬المعايير‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬مع‭ ‬الامتنان‭ ‬للثقة‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الملايين‭ ‬فينا‮»‬‭.‬