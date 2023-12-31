لـولـو لـلـصـرافـة تحـتـفـل بافـتـتـاح الفرع الـ100

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفلت شركة لولو للصرافة، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، بفخر بنموها ونجاحها من خلال افتتاح فرع جديد هو رقم 100 في دولة الإمارات وذلك في Q1 مول، الورقاء، دبي.
ويعيد هذا الإنجاز التاريخي التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة. ويرفع عدد الفروع التابعة لـلولو المالية القابضة إلى 314 حول العالم.
وتم افتتاح الفرع الجديد رقم 100 من قبل ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، بدبي، إلى جانب أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة وريتشارد واسون، الرئيس التنفيذي لشركة لولو المالية القابضة بحضور موقر للإدارة العليا للشركة وكبار الشخصيات من القطاع المالي.
وفي حديثه بهذه المناسبة، قال ساتيش كومار سيفان، «إن النمو الملحوظ الذي حققته شركة لولو للصرافة هو شهادة على تفانيها في تقديم الخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع رقم 100 خطوة مهمة إلى الأمام، مما يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع».
وقال أديب أحمد: «إن التزامنا بالنهج المبني على القيمة واضح في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن النزاهة ورضا العملاء هي التي توجه أعمالنا. نحن نعمل بنشاط من أجل الشمول المالي، مع إدراك أهمية الخدمات المالية التي يمكن للجميع الوصول إليها»، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤيتنا الأوسع لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة مع التركيز على الاستدامة.
لقد كان الدعم المستمر من القيادة والحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة فعالاً في رحلة نمونا. رؤيتهم الاستراتيجية والتزامهم بالتميز وفرت أساسًا متينًا لنجاحنا.
وبينما نحتفل بهذا الحدث المهم، تظل شركة لولو للصرافة ملتزمة بدعم المعايير العالية في الخدمات المالية، مع الامتنان للثقة التي وضعها الملايين فينا».
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