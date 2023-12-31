لولو هايبر ماركت يطلق معرضا للمأكولات الإيطالية الفاخرة

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- Akhbar Al Khaleej) جهز نفسك لبداية صحية ولذيذة لعام 2024 في العرض الترويجي الشهير «دعونا نجرب الطعم الإيطالي» في لولو هايبر ماركت والذي يضم منتجات غذائية إيطالية أصيلة ومكونات عالية الجودة. تم افتتاح معرض المأكولات الإيطالية الفاخرة في لولو في مجمع الأتريوم، سار، بحضور ماركو ميلارتي القائم بالأعمال في سفارة إيطاليا في البحرين لفترة مؤقتة. وكان في استقباله المدير الإقليمي لمجموعة لولو هايبرماركت السيد محمد كليم.
بالنسبة إلى أولئك الذين يحبون الحلويات، هناك بعض الكعك الإسفنجي اللذيذ والشوكولاتة الإيطالية والمعكرونة ومربيات الفاكهة والمعجنات المغطاة بالسكر من العلامات التجارية المعروفة والتفاح الإيطالي بأسعار خاصة. كما سيتم تسليط الضوء على أغذية المطبخ الإيطالي مثل الخل البلسمك، وزيت الزيتون، والمعكرونة العضوية، والجبن العالي الجودة بالإضافة إلى صلصة المعكرونة الجاهزة.
سيكون هناك أيضًا مواد غذائية خاصة مثل ملح البحر عالي الجودة وزيت الزيتون البكر، والمعكرونة، وأرز أربوريو المخصص للريسوتو.
تم أيضًا عند مدخل الهايبر ماركت عرض احتفال بالتصميم الإيطالي: دراجتان أنيقتان من طراز دوكاتي.
تم تنظيم الحملة الترويجية «دعونا نجرب الطعم الإيطالي» بالتعاون مع السفارة الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية في البحرين، ويستمر حتى 6 يناير 2024.
قال السيد ماركو ميلارتي: «نحن سعداء بشكل خاص بالنجاح المستمر للحملة الترويجية (دعونا نجرب الطعم الإيطالي) التي أقيمت بالتعاون مع لولو هايبرماركت. نحن فخورون بالنتائج التي تحققت من خلال هذه الحملة الترويجية من حيث الوعي الذي تم رفعه على المستوى المحلي». السوق نحو الطعام الإيطالي، وتميز المنتجات «المصنوعة في إيطاليا» والتقاليد والاستدامة في صناعة الأغذية الإيطالية.
قال السيد كليم: «تتمتع مجموعة لولو بموقع فريد لتنظيم العرض الترويجي (دعونا نجرب الطعم الإيطالي) لأن لدينا مكتب توريد مخصصا في ميلانو. على مر السنين، فاز هذا العرض الترويجي بقلوب -وعربات- المتسوقين لدينا، وقدمت بعض العلامات التجارية الإيطالية الجديدة الرائعة إلى البحرين. يعدّ هذا العرض الترويجي لنهاية العام طريقة رائعة لبدء عام 2024 بقرارات الأكل الصحي.
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