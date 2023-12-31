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لولو هايبر ماركت يطلق معرضا للمأكولات الإيطالية الفاخرة

12/31/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جهز‭ ‬نفسك‭ ‬لبداية‭ ‬صحية‭ ‬ولذيذة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬نجرب‭ ‬الطعم‭ ‬الإيطالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬منتجات‭ ‬غذائية‭ ‬إيطالية‭ ‬أصيلة‭ ‬ومكونات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬المأكولات‭ ‬الإيطالية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأتريوم،‭ ‬سار،‭ ‬بحضور‭ ‬ماركو‭ ‬ميلارتي‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لفترة‭ ‬مؤقتة‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمجموعة‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬كليم‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحبون‭ ‬الحلويات،‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الكعك‭ ‬الإسفنجي‭ ‬اللذيذ‭ ‬والشوكولاتة‭ ‬الإيطالية‭ ‬والمعكرونة‭ ‬ومربيات‭ ‬الفاكهة‭ ‬والمعجنات‭ ‬المغطاة‭ ‬بالسكر‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المعروفة‭ ‬والتفاح‭ ‬الإيطالي‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أغذية‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬مثل‭ ‬الخل‭ ‬البلسمك،‭ ‬وزيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬والمعكرونة‭ ‬العضوية،‭ ‬والجبن‭ ‬العالي‭ ‬الجودة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صلصة‭ ‬المعكرونة‭ ‬الجاهزة‭.‬

سيكون‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬خاصة‭ ‬مثل‭ ‬ملح‭ ‬البحر‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬وزيت‭ ‬الزيتون‭ ‬البكر،‭ ‬والمعكرونة،‭ ‬وأرز‭ ‬أربوريو‭ ‬المخصص‭ ‬للريسوتو‭.‬

تم‭ ‬أيضًا‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬الهايبر‭ ‬ماركت‭ ‬عرض‭ ‬احتفال‭ ‬بالتصميم‭ ‬الإيطالي‭: ‬دراجتان‭ ‬أنيقتان‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬دوكاتي‭.‬

تم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬نجرب‭ ‬الطعم‭ ‬الإيطالي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬ووكالة‭ ‬التجارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

قال‭ ‬السيد‭ ‬ماركو‭ ‬ميلارتي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالنجاح‭ ‬المستمر‭ ‬للحملة‭ ‬الترويجية‭ (‬دعونا‭ ‬نجرب‭ ‬الطعم‭ ‬الإيطالي‭) ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالنتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوعي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬رفعه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‮»‬‭. ‬السوق‭ ‬نحو‭ ‬الطعام‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وتميز‭ ‬المنتجات‭ ‬‮«‬المصنوعة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬والتقاليد‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الأغذية‭ ‬الإيطالية‭.‬

قال‭ ‬السيد‭ ‬كليم‭: ‬‮«‬تتمتع‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬بموقع‭ ‬فريد‭ ‬لتنظيم‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ (‬دعونا‭ ‬نجرب‭ ‬الطعم‭ ‬الإيطالي‭) ‬لأن‭ ‬لدينا‭ ‬مكتب‭ ‬توريد‭ ‬مخصصا‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭. ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬فاز‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬بقلوب‭ -‬وعربات‭- ‬المتسوقين‭ ‬لدينا،‭ ‬وقدمت‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الجديدة‭ ‬الرائعة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭. ‬يعدّ‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬لنهاية‭ ‬العام‭ ‬طريقة‭ ‬رائعة‭ ‬لبدء‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بقرارات‭ ‬الأكل‭ ‬الصحي‭.‬

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