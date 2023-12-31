الحداد يقود سلة المحرق في 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭ ‬ليكون‭ ‬بديلا‭ ‬للمدرب‭ ‬السابق‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭.‬

وقبل‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭ ‬المهمة‭ ‬الصعبة‭ ‬وسيسعى‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تبقت‭ ‬للمحرق‭ ‬مباراتان‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج‭ ‬والحالة،‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬فيهما‭ ‬مع‭ ‬تعثر‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭.‬

كما‭ ‬تنتظر‭ ‬المحرق‭ ‬مباريات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

ويعد‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنين،‭ ‬وَهو‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬ودراية‭ ‬تامة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الفرق،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الحالة،‭ ‬كما‭ ‬درب‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬محلية‭ ‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبحرين،‭ ‬كما‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬تقريبا‭.‬