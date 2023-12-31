الحداد يقود سلة المحرق في 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعاقد نادي المحرق رسميا مع المدرب الوطني صالح الحداد لقيادة الفريق الأول لكرة السلة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2023-2024، وتم التعاقد يوم أمس في مقر النادي بعراد.
وجاء التعاقد مع صالح الحداد ليكون بديلا للمدرب السابق أحمد جان الذي تم الاستغناء عنه قبل أيام بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام الاتحاد في الجولة التاسعة.
وقبل صالح الحداد المهمة الصعبة وسيسعى إلى قيادة الفريق نحو التأهل إلى الدورة السداسية رغم صعوبة المهمة، حيث تبقت للمحرق مباراتان أمام سماهيج والحالة، ويحتاج إلى الفوز فيهما مع تعثر النجمة أمام المنامة.
كما تنتظر المحرق مباريات مهمة في بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ)، إلى جانب بطولة كأس خليفة بن سلمان.
ويعد صالح الحداد من خيرة المدربين الوطنين، وَهو يمتلك خبرة كبيرة ودراية تامة عن جميع الفرق، وسبق له تحقيق بطولة الدوري في عام 2011 مع فريق الحالة، كما درب في عدة أندية محلية مثل مدينة عيسى والبحرين، كما أشرف على تدريب المنتخب الوطني في مرحلة من المراحل سابقا قبل أكثر من عشرة أعوام تقريبا.
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