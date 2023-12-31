سيد حنفي مدربا جديدا لفريق قلالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مجلس إدارة نادي قلالي تعاقده رسميًا مع المدرب المصري سيد حنفي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الوطني موسى القطان الذي قدم استقالته للعمل مدربا مساعدا في فريق الحد.
ويأتي التعاقد مع سيد حنفي بناء على معرفته السابقة بالفريق الأصفر وظروفه، فقد سبق له الإشراف على تدريب قلالي في فترة سابقة، وحقق نتائج جيدة معه.
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