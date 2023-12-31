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سيد حنفي مدربا جديدا لفريق قلالي

12/31/2023 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬قلالي‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميًا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬المصري‭ ‬سيد‭ ‬حنفي‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬موسى‭ ‬القطان‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬استقالته‭ ‬للعمل‭ ‬مدربا‭ ‬مساعدا‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭.‬

ويأتي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬سيد‭ ‬حنفي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معرفته‭ ‬السابقة‭ ‬بالفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬وظروفه،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬قلالي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة،‭ ‬وحقق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬معه‭.‬

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