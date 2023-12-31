عبرا البسيتين والاتفاق في كأس الملك المعظمالأهلي والمنامة يحجزان مقعدهما بنصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير- محمد سرحان
حجز فريقا الأهلي والمنامة مقعدهما في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/2023.
حيث فاز الأهلي على البسيتين بنتيجة (1/0) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على استاد البحرين الوطني وسط حضور جماهيري جيد العدد من قِبل أنصار الأصفر. وسجل هدف الأهلي لاعبه جمال راشد بالدقيقة (3).
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد نادي المحرق، قاد توباريس فريقه المنامة إلى عبور الاتفاق بنتيجة (2/0). وسجل هدفيّ المنامة توباريس بالدقيقتين (33 و48).
مواجهات نصف النهائي
بعد انتهاء هذه المرحلة، ستكون مواجهات نصف النهائي المتوقع إقامتها في شهر فبراير المقبل كالآتي: المحرق والخالدية، الأهلي والمنامة.
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