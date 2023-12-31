عبرا البسيتين والاتفاق في كأس الملك المعظمالأهلي والمنامة يحجزان مقعدهما بنصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حجز‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬والمنامة‭ ‬مقعدهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

حيث‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أنصار‭ ‬الأصفر‭. ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬لاعبه‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬3‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬قاد‭ ‬توباريس‭ ‬فريقه‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬عبور‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/0‭). ‬وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬المنامة‭ ‬توباريس‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬33‭ ‬و48‭).‬

مواجهات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬ستكون‭ ‬مواجهات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬المتوقع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬كالآتي‭: ‬المحرق‭ ‬والخالدية،‭ ‬الأهلي‭ ‬والمنامة‭.‬