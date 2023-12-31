منتخبنا.. 26 لاعباً والمغادرة إلى الإمارات غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يغادر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 إلى دولة الإمارات لإقامة معسكر تحضيرًا قُبيل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.
وسيخوض منتخبنا خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى مع استراليا يوم 6 يناير، والأخرى مع أنغولا يوم 10 يناير، على أن يتجه للعاصمة القطرية الدوحة يوم 11 من الشهر ذاته.
وأعلن مدرب منتخبنا الأرجنتيني خوان بيتزي عن قائمة «الأحمر» وهم 26 لاعبا: سيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله، عبدالكريم الفردان، أمين بن عدي، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، أحمد بوغمار، محمد عادل، حسين العكر، عبدالله الخلاصي، هزاع علي، محمد عبدالوهاب، مهدي حميدان، عبدالله الحشاش، عبدالله يوسف، علي مدن، علي حسن، إبراهيم الختال، كميل الأسود، محمد مرهون، جاسم خليف، جاسم الشيخ، محمد عبدالقيوم، إبراهيم الوالي، محمد الحردان وموسيس أتيدا.
ومن المقرر أن تستضيف قطر منافسات كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 2 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا تم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث وقع منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة بجانب (الأردن، ماليزيا وكوريا)، وسيستهل مشواره بلقاء كوريا يوم 15 يناير على استاد جاسم بن حمد، وبعدها ماليزيا يوم 20 يناير على الملعب ذاته، وأخيرًا مع الأردن على استاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.
وينص نظام البطولة على تأهل المتصدر ووصيفه من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات يحتلون المركز الثالث لتكملة أضلاع دور الـ 16 الذي سينطلق يوم الأحد 28 يناير وسيلعب بنظام إخراج المغلوب حتى موعد المباراة النهائية المقرر لها يوم 10 فبراير.
MENAFN31122023000055011008ID1107672808
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.