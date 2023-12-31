منتخبنا.. 26 لاعباً والمغادرة إلى الإمارات غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين،‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬استراليا‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬يناير،‭ ‬والأخرى‭ ‬مع‭ ‬أنغولا‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬يناير،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتجه‭ ‬للعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وأعلن‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬وهم‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الفردان،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬حسين‭ ‬العكر،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان‭ ‬وموسيس‭ ‬أتيدا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬قطر‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخبًا‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬بجانب‭ (‬الأردن،‭ ‬ماليزيا‭ ‬وكوريا‭)‬،‭ ‬وسيستهل‭ ‬مشواره‭ ‬بلقاء‭ ‬كوريا‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬وبعدها‭ ‬ماليزيا‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬خليفة‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وينص‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بجانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬يحتلون‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لتكملة‭ ‬أضلاع‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬وسيلعب‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب‭ ‬حتى‭ ‬موعد‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬فبراير‭.‬