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((الاستئناف)) تؤيد السجن المؤبد لقاتل فتاة سند

12/31/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الجنائية‭ ‬العليا‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬بقتل‭ ‬فتاة‭ ‬سند‭ ‬في‭ ‬تهمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬استبعدت‭ ‬ظرف‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬لأنها‭ ‬ترى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬بحق‭ ‬المتهمل‭ ‬كون‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬حسبما‭ ‬هو‭ ‬مستقر‭ ‬يتحقق‭ ‬بإعداد‭ ‬وسيلة‭ ‬الجريمة‭ ‬ورسم‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬ثورة‭ ‬الانفعال،‭ ‬مما‭ ‬يقضي‭ ‬بالهدوء‭ ‬والروية‭ ‬قبل‭ ‬ارتكابها‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إنها‭ ‬تهيب‭ ‬بالمشرع‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬القصاص‭ ‬حدا‭ ‬واجبا‭ ‬لجريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حالاته‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يتوافر‭ ‬فيها‭ ‬ظرف‭ ‬مشدد‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬وجعل‭ ‬عقوبتها‭ ‬الاعدام‭ ‬أو‭ ‬جعله‭ ‬تخييريا‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬للقاضي‭ ‬بتطبيقه‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬بشاعة‭ ‬وأثرا‭ ‬موجعا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المصحوبة‭ ‬بظرف‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬المشددة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬وهي‭ ‬بصدد‭ ‬تقديرها‭ ‬مدى‭ ‬موافقة‭ ‬ما‭ ‬قدرته‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬مع‭ ‬تناسبه‭ ‬مع‭ ‬جريمة‭ ‬المتهم،‭ ‬فقد‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬وما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬يقينها‭ ‬من‭ ‬سلوكه‭ ‬الاجرامي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يجدي‭ ‬معه‭ ‬تقويم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قريب‭ ‬ونفس‭ ‬قد‭ ‬تطرّف‭ ‬ضلالها‭ ‬فلا‭ ‬يرتجى‭ ‬منها‭ ‬اصلاح‭ ‬او‭ ‬انها‭ ‬غدا‭ ‬تطيب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استهان‭ ‬القاتل‭ ‬بالروح‭ ‬البشرية‭ ‬والنفس‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬حرم‭ ‬الله‭ ‬قتلها‭ ‬إلا‭ ‬بالحق‭ ‬وجعل‭ ‬قتلها‭ ‬عنده‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬زوال‭ ‬الدنيا‭ ‬وما‭ ‬فيها،‭ ‬فهانت‭ ‬عليه‭ ‬تلك‭ ‬الروح‭ ‬البريئة‭ ‬فقتلها‭ ‬كما‭ ‬يدعي‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬سمعته‭ ‬وسمعة‭ ‬عائلته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لوثه‭ ‬بقبح‭ ‬فعله‭ ‬ولم‭ ‬يفزع‭ ‬أو‭ ‬يرقّ‭ ‬لآلام‭ ‬نطقت‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬ضيق‭ ‬وكرب‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬وكأنه‭ ‬حجر‭ ‬ولم‭ ‬تؤثر‭ ‬فيه‭ ‬قلة‭ ‬حيلتها‭ ‬ولم‭ ‬يراع‭ ‬حداثة‭ ‬عمرها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الزهور‭ ‬ولا‭ ‬مرضها‭ ‬النفسي‭ ‬ولم‭ ‬يجزع‭ ‬لروح‭ ‬بشرية‭ ‬انتزعها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جنباتها‭ ‬ولم‭ ‬تعرف‭ ‬الرحمة‭ ‬طريقا‭ ‬اليه‭ ‬فهانت‭ ‬عليه‭ ‬فهان‭ ‬علينا،‭ ‬فكذلك‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬له‭ ‬رحمة‭ ‬ولا‭ ‬شفقة‭ ‬وقد‭ ‬أوصد‭ ‬ببشاعة‭ ‬جريمته‭ ‬أبواب‭ ‬كل‭ ‬رحمة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينالها‭ ‬مما‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬الرأفة‭ ‬سبيلا‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬للرحمة‭ ‬متسعا‭ ‬يسعه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقر‭ ‬به‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬متحللة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أنثى‭ ‬بناحية‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سند،‭ ‬فانتقلت‭ ‬النيابة‭ ‬آنذاك‭ ‬وناظرت‭ ‬الجثة‭ ‬وأجرت‭ ‬معاينة‭ ‬لمكان‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭ ‬في‭ ‬الوفاة‭. ‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التحقيقات‭ ‬ندبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬خبراء‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬لرفع‭ ‬العينات‭ ‬والآثار‭ ‬المشاهدة‭ ‬بالمكان‭ ‬وفحصها‭. ‬كما‭ ‬ندبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬للكشف‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬فيما‭ ‬كلفت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬وصولاً‭ ‬لتحديد‭ ‬شخصية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الوفاة‭. ‬وعقب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ (‬ DNA ‭)‬،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬تحريات‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬مرتكب‭ ‬الجريمة‭ ‬وضبطه،‭ ‬فقد‭ ‬جرت‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬بسماع‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬وذوي‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وتم‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقرّ‭ ‬بقتله‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬منها،‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬نشبت‭ ‬بينهما،‭ ‬وكذا‭ ‬قيامه‭ ‬بإخفاء‭ ‬جثتها‭ ‬بإلقائها‭ ‬بالمنطقة‭ ‬النائية‭ ‬مكان‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭. ‬كما‭ ‬اعترف‭ ‬أيضاً‭ ‬بسبق‭ ‬اعتدائه‭ ‬على‭ ‬عرضها،‭ ‬وإزاء‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬ضد‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬قولية‭ ‬ومادية‭ ‬ومما‭ ‬خلصت‭ ‬إليه‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬فقد‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بإحالته‭ ‬محبوساً‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭.‬

فيما‭ ‬كانت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬عند‭ ‬دراسة‭ ‬الدعوى‭ ‬عن‭ ‬بصر‭ ‬وبصيرة‭ ‬وإلمامها‭ ‬التام‭ ‬بظروف‭ ‬الدعوى‭ ‬وملابساتها‭ ‬أخذت‭ ‬بما‭ ‬ساقته‭ ‬النيابة‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬الاثبات‭ ‬فلم‭ ‬يثبت‭ ‬لهيئة‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬عند‭ ‬ارتكابه‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬قام‭ ‬بإعداد‭ ‬وسيلة‭ ‬الجريمة‭ ‬ورسم‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬هدوء‭ ‬وروية‭ ‬قبل‭ ‬ارتكابها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬ثورة‭ ‬الانفعال،‭ ‬إنما‭ ‬اطمأنت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬حضور‭ ‬المتهم‭ ‬للقاء‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬كان‭ ‬دون‭ ‬تخطيط‭ ‬مسبق‭ ‬لقتلها‭ ‬انما‭ ‬كان‭ ‬بهدف‭ ‬التفاهم‭ ‬معها‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الخلافات‭ ‬بينهما‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬تصرفات‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬مقابلة‭ ‬المتهم‭ ‬والتي‭ ‬أخرجت‭ ‬المتهم‭ ‬عن‭ ‬طوره‭ ‬وأدخلته‭ ‬في‭ ‬ثورة‭ ‬غضب‭ ‬شديدة‭ ‬فتولدت‭ ‬لديه‭ ‬فكرة‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والتخلص‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬لحظتها‭ ‬فقام‭ ‬بضربها‭ ‬في‭ ‬عنقها‭ ‬بقصد‭ ‬قتلها‭ ‬فوراً‭ ‬وكانت‭ ‬تنتابه‭ ‬نوبة‭ ‬غضب‭ ‬وانفعال‭ ‬وانغلاق‭ ‬عقلي‭ ‬شديد‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بالجثم‭ ‬عليها‭ ‬وخنقها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لفظت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭.‬

فلما‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬لتوافر‭ ‬ظرف‭ ‬سبق‭ ‬الاصرار‭ ‬بجريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬بحق‭ ‬المتهم،‭ ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬بما‭ ‬ساقته‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬يساند‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬تشكل‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬المؤثمة‭ ‬بالمادة‭ ‬333‭/‬1‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬قتل‭ ‬نفسا‭ ‬عمدا‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬المؤقت‮»‬،‭ ‬واختتمت‭ ‬المحكمة‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديرها‭ ‬للعقوبة‭ ‬التي‭ ‬تنزلها‭ ‬بالمتهم‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬إجرام‭ ‬وخطورة‭.‬

ولما‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬ارتكب‭ ‬جنحة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وارتكب‭ ‬جناية‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬بأن‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬سنها‭ ‬عمر‭ ‬زهور‭ ‬الشباب،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬ترى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬فعل‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقدم‭ ‬عليه‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬خطورته‭ ‬الإجرامية‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬أتاه‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬تنفيذا‭ ‬لما‭ ‬سوّل‭ ‬له‭ ‬الشيطان‭ ‬من‭ ‬قتله‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭ ‬عمداً‭ ‬وإزهاق‭ ‬روحها‭ ‬إذ‭ ‬عميت‭ ‬بصيرته‭ ‬غافلا‭ ‬عما‭ ‬لهذه‭ ‬الروح‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬حرمة‭ ‬ومنزلة‭ ‬حتى‭ ‬جعل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬قاتلها‭ ‬بغير‭ ‬حق‭ ‬كأنما‭ ‬قتل‭ ‬الناس‭ ‬جميعا‭.‬

واضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬بحيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬اقترفه‭ ‬المتهم‭ ‬يحتاج‭ ‬صاحبه‭ ‬إلى‭ ‬جزاء‭ ‬رادع‭ ‬تتحقق‭ ‬به‭ ‬غايات‭ ‬العقوبة‭ ‬الجنائية‭ ‬للردع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهم‭ ‬بأقصى‭ ‬وأشد‭ ‬عقوبة‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬لجريمة‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬فيها‭ ‬ظرف‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار،‭ ‬وهي‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬وأقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬بجريمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وهي‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استعمال‭ ‬رأفة‭ ‬لانتفاء‭ ‬موجباتها‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتهم‭.‬

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