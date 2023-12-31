أكثر من 4360 قتيلا حصيلة النزاع في سوريا خلال عام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشمل‭ ‬حصيلة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬1889‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬241‭ ‬امرأة‭ ‬و307‭ ‬أطفال‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬كذلك‭ ‬898‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ونحو‭ ‬600‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬سورية‭ ‬وغير‭ ‬سورية‭. ‬ويتوزع‭ ‬باقي‭ ‬القتلى‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وفصائل‭ ‬معارضة،‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬والتشكيلات‭ ‬العاملة‭ ‬معها‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬نفذته‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬شعبي‭ ‬ومناطق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭. ‬وتراجعت‭ ‬حدّة‭ ‬المعارك‭ ‬تدريجيا‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬على‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مساحتها‭ ‬مع‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬مجاورة‭. ‬ويسري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2020،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تركي‭ ‬روسي‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬قتلى‭. ‬واستهدفت‭ ‬صواريخ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬منطقة‭ ‬مطار‭ ‬النيرب‭ ‬العسكري‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لطهران‭ ‬وثلاثة‭ ‬مدنيين‭. ‬وقتل‭ ‬السبت‭ ‬25‭ ‬مقاتلاً‭ ‬موالياً‭ ‬لإيران‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬رجّح‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شنتها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬

وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عشرات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬وشحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬لكن‭ ‬أيضاً‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭. ‬ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬يشنّ‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬الذين‭ ‬انكفأوا‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬البادية،‭ ‬عمليات‭ ‬تستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكرادا‭ ‬وقوات‭ ‬النظام‭. ‬

ومازالت‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬تضم‭ ‬سهولاً‭ ‬زراعية‭ ‬وآبار‭ ‬نفط‭ ‬وغاز‭ ‬خارج‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة،‭ ‬أبرزها‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها،‭ ‬وأخرى‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬تسبّب‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وألحق‭ ‬دماراً‭ ‬هائلاً‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬ودفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬النزوح‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬اللجوء‭ ‬خارجها‭.‬

وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر،‭ ‬شهدت‭ ‬البلاد‭ ‬حصيلة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬6000‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬