Monday, 01 January 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 4360 قتيلا حصيلة النزاع في سوريا خلال عام 2023

12/31/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4360‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬سنوية‭ ‬لنزاع‭ ‬استنزف‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وسجّل‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حوالي‭ ‬3800‭ ‬قتيل،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬سنوية‭ ‬كانت‭ ‬الأدنى‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬

وتشمل‭ ‬حصيلة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬1889‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬241‭ ‬امرأة‭ ‬و307‭ ‬أطفال‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬كذلك‭ ‬898‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ونحو‭ ‬600‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬سورية‭ ‬وغير‭ ‬سورية‭. ‬ويتوزع‭ ‬باقي‭ ‬القتلى‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وفصائل‭ ‬معارضة،‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬والتشكيلات‭ ‬العاملة‭ ‬معها‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬نفذته‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬شعبي‭ ‬ومناطق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إدلب،‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭. ‬وتراجعت‭ ‬حدّة‭ ‬المعارك‭ ‬تدريجيا‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬على‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مساحتها‭ ‬مع‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬مجاورة‭. ‬ويسري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2020،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬تركي‭ ‬روسي‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬قتلى‭. ‬واستهدفت‭ ‬صواريخ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬منطقة‭ ‬مطار‭ ‬النيرب‭ ‬العسكري‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لطهران‭ ‬وثلاثة‭ ‬مدنيين‭. ‬وقتل‭ ‬السبت‭ ‬25‭ ‬مقاتلاً‭ ‬موالياً‭ ‬لإيران‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬رجّح‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شنتها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬

وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عشرات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬وشحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬لكن‭ ‬أيضاً‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭. ‬ومنذ‭ ‬إعلان‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬يشنّ‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬الذين‭ ‬انكفأوا‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬البادية،‭ ‬عمليات‭ ‬تستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكرادا‭ ‬وقوات‭ ‬النظام‭. ‬

ومازالت‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬تضم‭ ‬سهولاً‭ ‬زراعية‭ ‬وآبار‭ ‬نفط‭ ‬وغاز‭ ‬خارج‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة،‭ ‬أبرزها‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها،‭ ‬وأخرى‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬تسبّب‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وألحق‭ ‬دماراً‭ ‬هائلاً‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬ودفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬الى‭ ‬النزوح‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬اللجوء‭ ‬خارجها‭.‬

وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر،‭ ‬شهدت‭ ‬البلاد‭ ‬حصيلة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬6000‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬

MENAFN31122023000055011008ID1107672805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث