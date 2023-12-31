أكثر من 4360 قتيلا حصيلة النزاع في سوريا خلال عام 2023

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- Akhbar Al Khaleej) بيروت - (أ ف ب): قُتل أكثر من 4360 شخصاً في سوريا خلال عام 2023، في حصيلة سنوية لنزاع استنزف البلاد منذ عام 2011، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الأحد. وسجّل عام 2022 حوالي 3800 قتيل، في حصيلة سنوية كانت الأدنى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، وفق المرصد.
وتشمل حصيلة عام 2023 بحسب المرصد 1889 مدنياً بينهم 241 امرأة و307 أطفال. ومن بين القتلى كذلك 898 عنصراً من قوات النظام ونحو 600 مقاتل من مجموعات موالية لها من جنسيات سورية وغير سورية. ويتوزع باقي القتلى على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل معارضة، وقوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية والتشكيلات العاملة معها.
وأفاد المرصد أمس الأحد عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في قصف صاروخي نفذته قوات النظام مساء السبت على سوق شعبي ومناطق سكنية في مدينة إدلب، كما أصيب 14 شخصاً آخرون بجروح بينهم أطفال. وتراجعت حدّة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مناطق عدة، وخصوصاً في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها مع أجزاء من محافظات مجاورة. ويسري في المنطقة وقف لإطلاق النار منذ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.
وأفاد المرصد بعد ظهر الأحد عن ارتفاع حصيلة قصف إسرائيلي على محافظة حلب في شمال سوريا إلى ثمانية قتلى. واستهدفت صواريخ إسرائيلية يوم السبت وفق المرصد منطقة مطار النيرب العسكري قرب مطار حلب الدولي ما أدى إلى مقتل خمسة مقاتلين موالين لطهران وثلاثة مدنيين. وقتل السبت 25 مقاتلاً موالياً لإيران جراء غارات جوية رجّح المرصد أن تكون طائرات إسرائيلية شنتها في شرق سوريا، كما قتل أربعة مقاتلين من مجموعات مدعومة من إيران في وقت لاحق جراء قصف إسرائيلي في شمال البلاد.
وشنّت إسرائيل هذا العام عشرات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري. ومنذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019 في سوريا، يشنّ مقاتلو التنظيم الذين انكفأوا بشكل رئيسي إلى مناطق نائية في البادية، عمليات تستهدف خصوصا مقاتلين أكرادا وقوات النظام.
ومازالت مناطق واسعة تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد. ومنذ اندلاعه في عام 2011، تسبّب النزاع في سوريا في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو اللجوء خارجها.
وبعيداً عن الصراع الدائر، شهدت البلاد حصيلة إضافية من القتلى خلال عام 2023 جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في فبراير وأسفر عن مقتل نحو 6000 شخص في سوريا.
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