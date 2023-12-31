حزب الله: إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها في جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقول‭ ‬لهم‭: ‬إسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬خياراتها‮»‬‭. ‬وتشهد‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اللبنانية‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬القصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‭. ‬وأجْلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدودها‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬وتضغط‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬لإبعاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬حدودها‭ ‬الشمالية‭.‬

وأبدى‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بشرط‭ ‬انسحاب‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬أراض‭ ‬حدودية‭ ‬محتلة‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬لبنان‭. ‬وأوضح‭ ‬مكتب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أنه‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬لبنان‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تحتلها‭ ‬اسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬وهي‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭ ‬وتلال‭ ‬كفر‭ ‬شوبا‭ ‬والقسم‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الغجر‭.‬

وتابع‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬مناصريه‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬أولاً‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬حرب‭ ‬غزَّة‭ ‬لتتوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ومع‭ ‬التمادي‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنَّ‭ ‬الرد‭ ‬سيكون‭ ‬أقوى‭ ‬وسيكون‭ ‬متناسباً‭ ‬مع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬لكن‭ ‬بينهم‭ ‬أيضا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مدنيا‭ ‬منهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحافيين،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬قُتل‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬وتسعة‭ ‬عسكريين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭. ‬واقتصر‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شنت‭ ‬ضربات‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭. ‬ويقول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬مرئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬اليومية‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬واضعاً‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«إسناداً‭ ‬لمقاومته‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬قصف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الإرهابية‭ ‬ومنشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬رامية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬بالاختباء‭ ‬خلف‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬القرية،‭ ‬واستخدامها‭ ‬كـ‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬لنشاطه‭ ‬الإرهابي‮»‬‭.‬