شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات ((أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بكين - (أ ف ب): أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه للأمة أمس الأحد لمناسبة رأس السنة أن اقتصاد بلاده بات «أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل» على الرغم من البيانات المالية المخيبة مع تعثر التعافي بعد جائحة كوفيد. كما وعد في خطابه المتفائل للأمة بأن الصين «ستوحد مجددا بالتأكيد»
– في إشارة إلى جزيرة تايوان للحكم الذاتي التي تؤكد بكين أنها جزء منها وتعهدت بالاستيلاء عليها.
واجه شي تحديات كبيرة عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم إذ كافحت حكومته للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي منذ تخلت بشكل سريع عن سياسة صفر كوفيد الصارمة قبل عام. لكن شي أكد أن الاقتصاد «تغلّب على العاصفة» في 2023 وبات «أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل» مشيدا بتعزيز «التنمية عالية الجودة» والصناعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والألواح الشمسية.
وقال إنه في العام المقبل «علينا... تعزيز وتوطيد الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل». لكنه أقر بوجود بعض الصعوبات قائلا «تواجه بعض الشركات ضغوطا تشغيلية (و) يواجه بعض الأشخاص صعوبات في التوظيف وظروف العيش». وقال «كل هذه الأمور تقلقني كثيرا». وأوضح «هدفنا طموح وبسيط في آن. في النهاية يقتصر على مساعدة الافراد على عيش حياة أفضل».
كما تأثّر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية. وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الأحد تراجع النشاط الصناعي على مستوى البلاد في ديسمبر، ثالث شهر انكماش على التوالي. وأفاد محللون بأن بكين قد تكون أمام معركة صعبة لبلوغ هدفها المعلن للنمو السنوي والبالغ حوالي خمسة في المئة، وهو الأدنى ضمن طموحاتها المعلنة منذ سنوات.
وصعّدت الصين ضغطها على تايوان هذا العام. ويتصاعد التوتر فيما تستعد الجزيرة الديموقراطية لإجراء انتخابات في 13 يناير يحتل الصدارة فيها المرشح المؤيد للاستقلال لاي تشينغ - تي، وفق الاستطلاعات. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن «الرئيس الصيني شي جينبينغ قال الأحد إن الصين سيعاد توحيدها بالتأكيد». وأفادت الوكالة نقلا عن شي قوله «جميع الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان يجب أن يربطهم الشعور بوحدة الهدف وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية».
وقال شي إن الصين لن تستبعد أبدا استخدام القوة للسيطرة على تايوان. وأثار المسؤولون في تايبيه مرارا مخاوف بشأن التدخل في الانتخابات والتضليل، وهي ادعاءات نفتها بكين بشكل قاطع. ووجه شي تمنياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد في وقت سابق أمس الأحد، وأشاد فيها بتعزيز العلاقات مع موسكو في عام 2023، بحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية.
وحصل تقارب بين الدولتين الحليفتين في السنوات الأخيرة رغم أخذ الدول الغربية مسافة من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال شي إن «أسس علاقتنا المادية وتلك المتعلقة بالرأي العام أصبحت أقوى» حسب ما نقلت قناة «سي سي تي في». وقال شي «في مواجهة التغيرات غير المسبوقة خلال قرن والوضع الإقليمي والدولي المضطرب، حافظت العلاقات بين الصين وروسيا على تنمية صحية ومستقرة وتطورت بشكل مطرد في الاتجاه الصحيح». واضاف «في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين، وأصبح التنسيق الاستراتيجي أكثر متانة واستمر التعاون متبادل المنفعة لتحقيق نتائج جديدة».
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