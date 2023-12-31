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شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات ((أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود))

12/31/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬للأمة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لمناسبة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬أن‭ ‬اقتصاد‭ ‬بلاده‭ ‬بات‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬ديناميكية‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المخيبة‭ ‬مع‭ ‬تعثر‭ ‬التعافي‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭. ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬المتفائل‭ ‬للأمة‭ ‬بأن‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬ستوحد‭ ‬مجددا‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬تايوان‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬بكين‭ ‬أنها‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬وتعهدت‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬عليها‭. ‬

واجه‭ ‬شي‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إذ‭ ‬كافحت‭ ‬حكومته‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬منذ‭ ‬تخلت‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬صفر‭ ‬كوفيد‭ ‬الصارمة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬لكن‭ ‬شي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬‮«‬تغلّب‭ ‬على‭ ‬العاصفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬وبات‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬ديناميكية‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭ ‬مشيدا‭ ‬بتعزيز‭ ‬‮«‬التنمية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‮»‬‭ ‬والصناعات‭ ‬الناشئة‭ ‬مثل‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وبطاريات‭ ‬الليثيوم‭ ‬والألواح‭ ‬الشمسية‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬علينا‭... ‬تعزيز‭ ‬وتوطيد‭ ‬الاتجاه‭ ‬الإيجابي‭ ‬للانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬أقر‭ ‬بوجود‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬تواجه‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬ضغوطا‭ ‬تشغيلية‭ (‬و‭) ‬يواجه‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬وظروف‭ ‬العيش‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تقلقني‭ ‬كثيرا‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬هدفنا‭ ‬طموح‭ ‬وبسيط‭ ‬في‭ ‬آن‭. ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الافراد‭ ‬على‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬تأثّر‭ ‬النمو‭ ‬الصيني‭ ‬بمعدلات‭ ‬البطالة‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الشباب‭ ‬وأزمة‭ ‬الديون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭. ‬وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬صدرت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬تراجع‭ ‬النشاط‭ ‬الصناعي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ثالث‭ ‬شهر‭ ‬انكماش‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وأفاد‭ ‬محللون‭ ‬بأن‭ ‬بكين‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أمام‭ ‬معركة‭ ‬صعبة‭ ‬لبلوغ‭ ‬هدفها‭ ‬المعلن‭ ‬للنمو‭ ‬السنوي‭ ‬والبالغ‭ ‬حوالي‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬وهو‭ ‬الأدنى‭ ‬ضمن‭ ‬طموحاتها‭ ‬المعلنة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬

وصعّدت‭ ‬الصين‭ ‬ضغطها‭ ‬على‭ ‬تايوان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ويتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬الجزيرة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬يحتل‭ ‬الصدارة‭ ‬فيها‭ ‬المرشح‭ ‬المؤيد‭ ‬للاستقلال‭ ‬لاي‭ ‬تشينغ‭ - ‬تي،‭ ‬وفق‭ ‬الاستطلاعات‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬قال‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬سيعاد‭ ‬توحيدها‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬شي‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الصينيين‭ ‬على‭ ‬ضفتَي‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يربطهم‭ ‬الشعور‭ ‬بوحدة‭ ‬الهدف‭ ‬وأن‭ ‬يتشاركوا‭ ‬مجد‭ ‬تجديد‭ ‬شباب‭ ‬الأمة‭ ‬الصينية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬لن‭ ‬تستبعد‭ ‬أبدا‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬تايوان‭. ‬وأثار‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬تايبيه‭ ‬مرارا‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬والتضليل،‭ ‬وهي‭ ‬ادعاءات‭ ‬نفتها‭ ‬بكين‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭. ‬ووجه‭ ‬شي‭ ‬تمنياته‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بالعام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬وأشاد‭ ‬فيها‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

وحصل‭ ‬تقارب‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬الحليفتين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬رغم‭ ‬أخذ‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬مسافة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أسس‭ ‬علاقتنا‭ ‬المادية‭ ‬وتلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرأي‭ ‬العام‭ ‬أصبحت‭ ‬أقوى‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬‮«‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬خلال‭ ‬قرن‭ ‬والوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬المضطرب،‭ ‬حافظت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬صحية‭ ‬ومستقرة‭ ‬وتطورت‭ ‬بشكل‭ ‬مطرد‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتنا‭ ‬المشتركة،‭ ‬تعمقت‭ ‬الثقة‭ ‬السياسية‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وأصبح‭ ‬التنسيق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬أكثر‭ ‬متانة‭ ‬واستمر‭ ‬التعاون‭ ‬متبادل‭ ‬المنفعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

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