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تعيّين بسام نور رئيسا تنفيذيا لسيكو المالية في السعودية

12/31/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬سيكو،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بوجود‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬تعيين‭ ‬بسام‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬نور‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سيكو‭ ‬المالية،‭ ‬والواقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والمملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لسيكو‭ ‬وذلك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

ويمتلك‭ ‬بسام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والإدارة‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬دراية‭ ‬المالية‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬الأصول‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬لفئة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬كما‭ ‬شغل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬اتحاد‭ ‬الراجحي‭ ‬وبنك‭ ‬أركابيتا‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بسام‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬وإدارة‭ ‬أنظمة‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬فلوريدا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬كونه‭ ‬حاصلاً‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬محلل‭ ‬مالي‭ ‬معتمد‭ (‬ CFA ‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬حسان‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الشعيبي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬نجحت‭ ‬شركة‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬راسخة‭ ‬لأعمالها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬لتعزيز‭ ‬مركزها‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬مديري‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ومزود‭ ‬رائد‭ ‬لخدمات‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭. ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بانضمام‭ ‬بسام‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬خبراته‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والعملية‭ ‬الواسعة‭ ‬ومعرفته‭ ‬العميقة‭ ‬بالأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬التوسعية‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬بسام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬نور،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬امتداداً‭ ‬جذرياً‭ ‬لبنك‭ ‬سيكو‭ ‬ذي‭ ‬السمعة‭ ‬المرموقة‭ ‬والخبرة‭ ‬الراسخة‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬مديري‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬ولدي‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والموارد‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬الشركة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الكبيرة‭ ‬المنطلقة‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الكاملة،‭ ‬ويقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬توفر‭ ‬الشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭. ‬كما‭ ‬تملك‭ ‬سيكو‭ ‬المالية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬التراخيص‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والوساطة‭.‬

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