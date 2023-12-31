تعيّين بسام نور رئيسا تنفيذيا لسيكو المالية في السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت سيكو، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يتمتع بوجود مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تعيين بسام عبد العزيز نور في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل لسيكو وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024.
ويمتلك بسام أكثر من عقدين من الخبرة في الاستثمارات والإدارة محلياً ودولياً، حيث شغل قبل انضمامه إلى سيكو المالية منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة لدى شركة دراية المالية وساهم في تعزيز وتنمية الأصول تحت الإدارة لفئة الاستثمارات البديلة، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة اتحاد الراجحي وبنك أركابيتا وبنك الخليج الدولي. الجدير بالذكر أن بسام حاصل على بكالوريوس في المالية وإدارة أنظمة المعلومات من جامعة فلوريدا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى كونه حاصلاً على شهادة محلل مالي معتمد ( CFA ).
وبهذه المناسبة، قال حسان عبد الله الشعيبي، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو المالية: «نجحت شركة سيكو المالية على مدى الأعوام الماضية في وضع أسس راسخة لأعمالها في المملكة العربية السعودية، وهي الآن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو لتعزيز مركزها كأحد أفضل مديري الأصول في المنطقة ومزود رائد لخدمات أسواق المال. ونحن سعداء بانضمام بسام إلى قيادة هذه المرحلة الجديدة والاستفادة من توظيف خبراته الاستثمارية والعملية الواسعة ومعرفته العميقة بالأسواق المحلية لتنفيذ استراتيجيتنا التوسعية الطموحة في المملكة».
من جانبه، قال بسام عبدالعزيز نور، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: «يشرفني الانضمام إلى سيكو المالية التي تُعد امتداداً جذرياً لبنك سيكو ذي السمعة المرموقة والخبرة الراسخة كأحد أبرز مديري الأصول في المنطقة. وأتطلع إلى التعاون مع مجلس الإدارة وفريق العمل المتميز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز العلاقات مع العملاء في السعودية، ولدي تمام الثقة في الإمكانيات والموارد التي تملكها الشركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المنطلقة من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
يُذكر أن سيكو المالية شركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الكاملة، ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات. كما تملك سيكو المالية عدداً من التراخيص الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة.
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