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((التصدير والاستيراد السعودي)) يوقع اتفاقيتي خط ائتمان مع بنكين تركيين

12/31/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرم‭ ‬بنك‭ ‬التصدير‭ ‬والاستيراد‭ ‬السعودي‭ ‬اتفاقيتي‭ ‬خط‭ ‬ائتمان‭ ‬مع‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬تركيا‭ ‬فينانس‭ ‬كاتيليم‭ ‬بنكاسي‮»‬‭ ‬بمبلغ‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وبنك‭ ‬البركة‭ ‬التركي،‭ ‬بمبلغ‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقيتان،‭ ‬حسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وزيادة‭ ‬تدفق‭ ‬الصادرات‭ ‬السعودية‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬التركية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حركة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬التصدير‭ ‬والاستيراد‭ ‬السعودي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬التركية،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬للمصدرين‭ ‬السعوديين،‭ ‬وتحفيز‭ ‬المستوردين‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬لاستيراد‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬سعودية،‭ ‬بتقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬ائتمانية‭ ‬لهم‭.‬

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