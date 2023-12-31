((التصدير والاستيراد السعودي)) يوقع اتفاقيتي خط ائتمان مع بنكين تركيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيتي خط ائتمان مع كلٍ من «بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي» بمبلغ 26 مليون دولار، وبنك البركة التركي، بمبلغ 25 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيتان، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وتوفير فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.
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