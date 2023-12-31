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بعد ربع قرن.. العملة الأوروبية الموحدة لا تزال صامدة

12/31/2023 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستكمل‭ ‬اليورو‭ ‬ عملة‭ ‬أوروبا‭ ‬الموحدة ‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬ليثبت‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬النقدي‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬والصمود،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬انهياره‭ ‬متوقعا‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭.‬

بدءاً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬1999،‭ ‬أصبحت‭ ‬العملة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬‮«‬اليورو‮»‬،‭ ‬حقيقة‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬رقمي‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تداولها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬والعملات‭ ‬المعدنية‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬تبدو‭ ‬النتائج‭ ‬متفاوتة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحقيق‭ ‬جميع‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬لكن‭ ‬الأكيد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬العملة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬رغم‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬بقاء‭ ‬اليورو‭ ‬وصموده‭ ‬بعد‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬طرحه‭ ‬هو‭ ‬علامة‭ ‬النجاح‭ ‬ودليل‭ ‬على‭ ‬صلابة‭ ‬المشروع‭ ‬النقدي‭ ‬الأوروبي،‭ ‬فيما‭ ‬عدّ‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬الاختلافات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كانت‭ ‬واسعة‭ ‬للغاية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اتحاد‭ ‬نقدي‭ ‬مستدام؛‭ ‬ولكن‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬دول‭ ‬اليورو‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للانضمام‭ ‬أثبت‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬عملياً‭.‬

ومع‭ ‬وجود‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬حاليا،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬العملة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬وسيلة‭ ‬الدفع‭ ‬لنحو‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي،‭ ‬كريستين‭ ‬لاغارد،‭ ‬في‭ ‬مقالة‭ ‬افتتاحية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ25‭ ‬لإطلاق‭ ‬اليورو،‭ ‬إن‭ ‬العملة‭ ‬الموحدة‭ ‬تساعد‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬متحكمة‭ ‬في‭ ‬مصيرها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وكتبت‭ ‬لاغارد‭ ‬في‭ ‬المقالة‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين،‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وشارل‭ ‬ميشيل‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وروبرتا‭ ‬ميتسولا‭ ‬رئيسة‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وباشال‭ ‬دونوهو‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬اليورو‭: ‬‮«‬إصدار‭ ‬ثاني‭ ‬أهم‭ ‬عملة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منحنا‭ ‬سيادة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مضطرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأوروبيون‭: ‬‮«‬جعل‭ ‬ذلك‭ (‬اليورو‭) ‬الحياة‭ ‬أسهل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬الأوروبيين،‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬بسهولة‭ ‬مقارنة‭ ‬الأسعار،‭ ‬والتجارة‭ ‬والسفر‭. ‬لقد‭ ‬منحتنا‭ ‬الاستقرار،‭ ‬وحماية‭ ‬النمو‭ ‬والوظائف‭ ‬وسط‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأزمات‮»‬‭.‬

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