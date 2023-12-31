انتداب 6 موظفين من التأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قرارًا حول ندْب عدد من موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للقيام بأعمال التفتيش على منشآت أصحـاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي.. حيث نص القرار على انتداب 6 من موظفي إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة، وذلك للقيام بأعمال التفتيش على منشآت أصحـاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لأحكام المواد «120» و«121» و«122» من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976.
وتم تكليف ثلاثة أخصائيي تفتيش من الهيئة وهم: أحمد العطاوي، وزينب البلوشي، وعبدالعزيز الهاشمي، وتكليف باحثين قانونيين هما عبدالعزيز المرزوقي، وهيـا الخاجة، إلى جانب محام هو خالد فخرو.
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