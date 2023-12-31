انتداب 6 موظفين من التأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أصدر‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرارًا‭ ‬حول‭ ‬ندْب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬أصحـاب‭ ‬العمل‭ ‬الخاضعين‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.. ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬انتداب‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬أصحـاب‭ ‬العمل‭ ‬الخاضعين‭ ‬لقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لأحكام‭ ‬المواد‭ ‬‮«‬120‮»‬‭ ‬و‮«‬121‮»‬‭ ‬و‮«‬122‮»‬‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬24‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭.‬

وتم‭ ‬تكليف‭ ‬ثلاثة‭ ‬أخصائيي‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬وهم‭: ‬أحمد‭ ‬العطاوي،‭ ‬وزينب‭ ‬البلوشي،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الهاشمي،‭ ‬وتكليف‭ ‬باحثين‭ ‬قانونيين‭ ‬هما‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المرزوقي،‭ ‬وهيـا‭ ‬الخاجة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬محام‭ ‬هو‭ ‬خالد‭ ‬فخرو‭.‬